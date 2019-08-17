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مدبولي: مصر كانت وستظل سندا للسودان وكل أشقائها

السبت 17/أغسطس/2019 - 04:33 م
رئيس الوزراء مصطفى
رئيس الوزراء مصطفى مدبولي
أحمد محرم
نقلت قناة "الغد" عن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي تأكيده دعم مصر للسودان، وأن مصر كانت دائمًا سندًا لأشقائها وستظل كذلك.

وأضاف رئيس الوزراء أثناء حضور مؤتمر التوقيع على الاتفاق النهائي بشأن المرحلة الانتقالية بين المجلس العسكري السوداني وقوى الحرية والتغيير، أن مصر حرصت دائما على تأكيد ملكية الشعب السوداني للرؤية التي يتطلع لتحقيقها بعيدا عن أي تدخلات أو إملاءات.

وتابع رئيس الوزراء المصري أن القاهرة حريصة على التنسيق والعمل المشترك مع كافة الشركاء الإقليمين، وذلك من أجل مساعدة السودان على التوصل إلى رؤية واضحة تحقق آماله.

وأضاف: “نأمل أن يتم التركيز خلال المرحلة القادمة على العمل الدؤوب لدفع عجلة الاقتصاد السوداني، وتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطن، لما يحقق وأحلامه التي بناء عليه قامت هذه الثورة”.

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