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رياضة

بث مباشر.. مباراة منتخب مصر لكرة اليد والبرتغال

السبت 17/أغسطس/2019 - 04:47 م
مباراة منتخب مصر
مباراة منتخب مصر لكرة اليد
حسام الحارتي
حرصا من "صدى البلد" على تقديم خدمة مميزة لمتابعيه، نقدم لكم البث المباشر لمباراة منتخب مصر للناشئين فى كرة اليد بقيادة مديره الفنى مجدى أبو المجد ونظيره البرتغال فى إطار نصف نهائى كأس العالم المقام فى مقدونيا فى الخامسة والنصف مساء اليوم السبت.

ويطمح لاعبو منتخب مصر فى حجز تذكرة التأهل إلى الدور النهائي من أجل الزحف إلى تحقيق حلم الميدالية الذهبية وحصد اللقب .

ويعول الجهاز الفنى للمنتخب على آمال عريضة على حارس المرمى المتألق منذ بداية البطولة عبد الرحمن حميد الذى حصل على لقب أفضل لاعب فى مباراة سلوفينيا بدور الـ 16 ومعه حسن وليد قداح صاحب لقب الأفضل فى مباراة ربع النهائى أمام أيسلندا.

وتأهل منتخب ناشئين كرة اليد إلى المربع الذهبى بالفوز على أيسلندا بنتيجة 35 /31 فى دور الثمانية ، مما دفع مسئولو الاتحاد إلى رصد مبلغ 300 دولار لكل لاعب مكافأة قابلة للزيادة فى حالة الوصول للنهائى وفقا لتأكيدات عبده عبد الوهاب عضو مجلس إدارة اتحاد اليد و رئيس البعثة فى مقدونيا. 

وشهد مشوار ناشئى اليد فى الدور الأول تحقيق الفوز على السويد فى ضربة البداية بنتيجة 32/ 29 قبل الخسارة من فرنسا 28 /24 ثم الفوز على تايوان 36 /25 ثم كندا 47 /20 ثم المجر 31 /24 وفى دور الـ16 سلوفينيا 30 / 23 ، قبل تحقيق الإنتصار على ايسلندا.


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