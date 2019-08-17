ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ساديو ماني يواصل الإبداع.. لـ ليفربول يتقدم على ساوثهامبتون بهدف في الشوط الأول.. فيديو

السبت 17/أغسطس/2019 - 04:56 م
ساديو ماني
ساديو ماني
محمد السعيد
تقدم فريق ليفربول على نظيره ساوثهامبتون بهدف دون رد، في الشوط الأول من المباراة المقامة، بينهما ضمن منافسات الجولة الثانية، من بطولة الدوري الإنجليزي.

جاء هدف ليفربول الوحيد عن طريق ساديو ماني، من تسديدة رائعة سددها على يسار حارس ساوثهامبتون في الدقيقة 45 من عمر الشوط الأول.

وسيطر ساوثهامبتون على معظم مجريات الشوط الأول، لكنه لم ينجح في استثمار الفرص بتسجيل هدف في شباك الريدز.

وكان ليفربول فاز على نوريتش سيتي، الأسبوع الماضي، بأربعة أهداف مقابل هدف، في افتتاح الدوري الإنجليزي موسم 2019.

ويسعى ليفربول لتحقيق الفوز على ساوثهامبتون لاعتلاء صدارة جدول الدوري الإنجليزي مؤقتا.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ليفربول ينتزع فوزا صعبا امام نوريتش 5-4 فى آخر لقاء .. فيديو

بقيادة محمد صلاح .. ليفربول يفتتح الدوري الإنجليزي برباعية في شباك نورويتش سيتي ..فيديو

التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين ولفرهامبتون و ليستر سيتي

موعد مباراة ليفربول أمام ساوثهامبتون بالدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

اختفاء صلاح.. ساوثهامبتون يضغط ليفربول في أول 20 دقيقة.. فيديو

ترشيحاتنا

شاهد| محمد صلاح يستعرض مهاراته قبل مواجهة ساوثهامبتون

بعد واقعة إلقاء القميص.. أهلي جدة يحسم مصير عمر السومة

تعرف على السيرة الذاتية الكاملة لرئيس هيئة قناة السويس الجديد

بعد اتهامهم بـ الاتجار بالبشر.. النائب العام يحيل 3 فنانين وممرضا للجنايات

يبدأ من 500 جنيه وفائدة كل 3 أشهر.. تعرف على مميزات حساب الشباب بـ بنك عوده

في حضن زوجها.. ريهام عبد الغفور تقدم نصيحة للمتزوجين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ولا شورت ولا فستان مفتوح.. زوجة تامر حسني بـ اطلالة جذابة مع كلب

في حضن زوجها.. ريهام عبد الغفور تقدم نصيحة للمتزوجين

تتوج بلقب ملكة جمال.. ياسمين الخطيب بـ إطلالة أنيقة بعد فوزها بالمسابقة