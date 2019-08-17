ساديو ماني يواصل الإبداع.. لـ ليفربول يتقدم على ساوثهامبتون بهدف في الشوط الأول.. فيديو

تقدم فريق ليفربول على نظيره ساوثهامبتون بهدف دون رد، في الشوط الأول من المباراة المقامة، بينهما ضمن منافسات الجولة الثانية، من بطولة الدوري الإنجليزي.



جاء هدف ليفربول الوحيد عن طريق ساديو ماني، من تسديدة رائعة سددها على يسار حارس ساوثهامبتون في الدقيقة 45 من عمر الشوط الأول.



وسيطر ساوثهامبتون على معظم مجريات الشوط الأول، لكنه لم ينجح في استثمار الفرص بتسجيل هدف في شباك الريدز.



وكان ليفربول فاز على نوريتش سيتي، الأسبوع الماضي، بأربعة أهداف مقابل هدف، في افتتاح الدوري الإنجليزي موسم 2019.



ويسعى ليفربول لتحقيق الفوز على ساوثهامبتون لاعتلاء صدارة جدول الدوري الإنجليزي مؤقتا.

