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ديني

جمال الخشوع.. 3 أمور تجعل صلاتك كفارة لما قبلها من الذنوب

الأحد 18/أغسطس/2019 - 02:02 ص
الصلاة
الصلاة
عبد الرحمن محمد
قالت دار الإفتاء المصرية، إنه فيما بلغنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن هناك ثلاثة أمور تجعل صلاة الإنسان كفارة لما قبلها من الذنوب، شريطة ألا يكون من بين ذنوبه إحدى الكبائر.

وأوضحت «الإفتاء» عبر موقع التواصل الاجتماعي، أن هناك ثلاثة أمور تجعل صلاة الإنسان كفارة لما قبلها من الذنوب، شريطة ألا يكون من بين ذنوبه إحدى الكبائر، وهي: «حُسن الوضوء، جمال الخشوع، والركوع».

واستشهدت بما روي عن عثمان عفان رضى الله عنه، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: «ما من امرئ تحضره صلاة مكتوبة، فيحسن وضوئها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يأت كبيرة، وذلك الدهر كله».

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