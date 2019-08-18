شاهد.. رد على جمعة على من ينكرون حجاب المرأة

ورد سؤال للدكتور على جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو كبار هيئة العلماء، تقول صاحبته ( هناك من ينكر الحجاب وأنه ليس منصوص عليه فكيف نرد عليه ؟ ).



وأجاب جمعة، خلال لقائه برنامج الله اعلم المذاع عبر فضائية سي بي سي، إن الحجاب فرض بإتفاق الأمة وموجود فى القرأن فى الأية رقم 31 من سورة النور لقوله تعالى وليضربنا بخمورهن على جيوبهن، حيث إتفقت الأمة على أن هذه نزلت فى الحجاب وانه لا يبدو من المرأة إذا بلغت إلا الوجة والكفين، والدليل على ذلك فى سورة الأحزاب قوله تعالى {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا}.



وأوضح، أنه كيف لا يكون منصوص فى الكتاب وهو متفق على تفسير هذه الأيات بين الجن والأنس وبين السلف والخلف بين أهل السنة والشيعة، فالذي ينكر الحجاب كمن ينكر ان الله لم يحرم الخمر فى القرأن فنقول له أن الله حرم الخمرة فى القرأن الكريم لقوله تعالى { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنْصَابُ وَالأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ }.



وأشار الى أن تفسير النصوص بالهوا نوع من أنواع العدوان والطغيان الذى نأبى أن نستسلم له، ونرجو الله سبحانه وتعالى الهداية للجميع، ولكن الحجاب منصوص فى الكتاب والسنة وإجماع الأمة ومتفق عليه حجاب المرأة المسلمة إعزازًا لأنها لا تسلم ولا تظهر زينتها إلا لمن أذن الله سبحانه وتعالى لهم ذلك وهذا موجود فى الاية 31 من سورة النور.