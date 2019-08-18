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ديني

هل يجوز إعطاء الزكاة لابنتي المطلقة؟.. أمين الفتوى يجيب

الأحد 18/أغسطس/2019 - 09:01 ص
صدى البلد
إيمان طلعت
قال الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن هناك قاعدة عامة فى الزكاة، وهى أنه لا زكاة بين الأصول والفروع، الأصول هما الآباء والأمهات وإن علو كالأجداد،والفروع هما الأبناء وإن نزلوا كالأحفاد.

وجاء ذلك خلال لقائه ببرنامج فتاوى الناس، فى إجابته عن سؤال «ابنتى مطلقة ولديها أولاد ومقيمة معى فى المنزل فهل يجوز أن أصرف عليها من مال الزكاة؟».

وأضاف "ممدوح"، أن الإنفاق على ابنتك واجبة عليك، لأنها أصبحت جالسة معك فمثلها مثل الطفل الصغير مكلف بالنفقة عليهما.

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