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فن

ربنا هو اللي بيحاسب .. هجوم نارى من إنجي وجدان ضد منتقديها

السبت 17/أغسطس/2019 - 06:07 م
انجي وجدان
انجي وجدان
مصطفى كرم
هاجمت الفنانة انجي وجدان منتقديها من خلال صفحتها موقع التواصل الإجتماعي تويتر.

وغردت انجي وجدان عبر تويتر قائلة "‏علاقة اي شخص بربنا تخصه هو و ربنا وبس. ربنا هو الي بيحاسب مش انتم ".

ولاقت التغريدة ردودا واسعة من متابعيها عبر تويتر وجاءت بين "‏‎لا دا احنا في ايامنا دي بنحاسب الناس بدال ربنا علي كل حاجه ⁦☝️⁩⁦☝️⁩" و "‏‎احنا مش بنحاسب احنا بننتقد او نعترض وده حقنا بما انك وافقتى تبقى شخصية عامة زى مافيها شهرة وفلوس كمان فيها انتقاد ".

يذكر أن آخر أعمال إنجي وجدان مسلسل "طلعت روحي" الذي حقق نجاحًا كبيرًا وشاركها في بطولته الفنان اللبناني نيقولا معوض

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