للمرة الأولى فى بغداد.. محمد عساف يتألق فى حفله بالعراق .. شاهد

احيا الفنان الفلسطيني محمد عساف حفلا غنائيا وسط عدد كبير من الجماهير قام بغناء بعض أغانيه المشهوره مثل "ماوحشناك" و اغنية "الغربه" أمس في بغداد و تعتبر هذه المره الاولي لتواجده في العراق.



ونشر محمد عساف علي صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" صور الحفل واتضح تبادل التفاعل بينه وبين الجمهور.



وعلق محمد عساف علي الصور قائلا : "للمره الأولى في بغداد حفل نادي اليرموك الترفيهي".



يذكر أن محمد عساف فاز في برنامج اكتشاف المواهب "ارب ايدول" الموسم الثاني و تم طرح اول البوم غنائي في عام 2013 بعنوان الغربة واخر اعماله البوم بعنوان "ماوحشناك" تم طرحه في عام 2017