بسبب المنشطات .. إيقاف 7 أبطال لرفع الاثقال لانتهاك اللوائح

أصدرت قرارات جديدة بشأن 7 رباعين من روسيا بسبب انتهاك لوائح منظمة مكافحة المنشطات ، حيث تم إيقافهم مؤقتا.



وقال الاتحاد الدولي لرفع الأثقال إنه تم توجيه اتهامات للرباعين السبعة بناء على معلومات من معمل موسكو ، ويأتي هذا الإعلان بعد أيام من قرار الاتحاد الدولي بإيقاف خمسة رباعين روس اخرين مؤقتا.



وبين الرباعين السبعة الموقوفين دميتري لابيكوف وناديزدا افستيوخينا التي جردت من ميداليات أولمبية في دورة بكين 2008 بسبب تعاطي المنشطات.



وقال ماكسيم أجابيتوف رئيس الاتحاد الروسي لرفع الأثقال لوكالة أنباء محلية لا يوجد ما يضمن أنه لن يكون هناك المزيد من قرارات الايقاف.