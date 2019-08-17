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فن

بشرى تفاجئ جمهورها بـ فيديو فى الساحل الشمالى

السبت 17/أغسطس/2019 - 06:22 م
بشرى
بشرى
قسم الفن
نشرت الفنانة "بشرى" فيديو لها على حسابها الشخصي على "استورى إنستجرام" وهي تصفف شعرها في الساحل الشمالي ومن المتوقع أنها ستظهر بشكل جديد قريبا.

أثارت "بشرى" الجدل منذ فترة قصيرة بسبب طرحها لأغنية "كوبرا" التي هاجمت فيها "محمد رمضان" بعد طرحه "أغنية "نمبر وان التي حقق نجاحا كبيرا له و لكن انتقضها الجمهور بشكل كبير وتبين خلافتها مع "رمضان عندما ظهرت في لقاء تلفزيوني، وقالت نمبر وان اومال عادل امام ايه ؟

كان آخر عمل فني لها مسلسل "عوالم خفية" بمشاركة الفنان "عادل إمام وتم عرضه في عام 2018".
بشرى تفاجئ جمهورها بـ فيديو فى الساحل الشمالى

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