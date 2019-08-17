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رياضة

ألعاب قوى الكويت يحرز فضيتين في بطولة غرب آسيا للناشئين

السبت 17/أغسطس/2019 - 06:16 م
ألعاب قوى الكويت
ألعاب قوى الكويت
ريهام بكير
واصل منتخب الكويت تألقه في اليوم الثاني من بطولة غرب آسيا الثالثة للناشئين والناشئات في ألعاب القوى التي تقام في بيروت حاصدا ميداليتين فضيتين.

وقال رئيس الوفد الكويتي إلى البطولة عبدالعزيز منوه لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم السبت: إن الكويت زادت غلتها من الميداليات إلى ذهبية وثلاث فضيات بعد إحراز فضيتين في اليوم الثاني للبطولة.

وأضاف منوه أن الفضية الأولى جاءت عن طريق لاعب الوثب الطويل حسن الجدي الذي سجل رقما شخصيا ومسافة 6.56 متر في حين حقق الفضية الثانية لاعب مسابقة العشاري هادي أنور بتسجيله 5313 نقطة مشيدا بالروح العالية لدى اللاعبين وحماسهم لاعتلاء منصات التتويج.

وأهدى هذا الفوز إلى الشعب الكويتي والرياضة الكويتية عموما ورياضة ألعاب القوى خصوصا متمنيا مزيدا من التألق لألعاب القوى الكويتية.

وكانت الكويت حصدت ميدالية ذهبية وأخرى فضية في انطلاق البطولة أمس وحقق الأولى البطل الصاعد بدر سويد في سباق 800 متر برقم شخصي جديد قدره دقيقة و53 ثانية و69 جزءا من الثانية وجاءت الثانية في مسابقة دفع الجلة عن طريق اللاعب صالح الصدر الذي سجل رقما شخصيا جديدا بلغ 17 مترا و44 سنتيمترا.

ويشارك المنتخب الكويتي ب 13 لاعبا في البطولة التي تتنافس فيها منتخبات 10 دول وتستمر في العاصمة اللبنانية حتى يوم غد الأحد.

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