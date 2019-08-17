بـ إطلالة أنيقة.. أصالة توجه رسالة لـ الجمهور: الشهامة صفة إنسانية

وجهت الفنانة والمطربة أصالة نصرى رسالة لجمهورها عبر صفحتها الرسمية على موقع الصور والفيديوهات "انستجرام"



ونشرت اصالة نصرى صورة لها وعلقت قائلة "الشهامة صفة انسانية يتمتع بها اصحاب القلوب الطيبة والارواح النقية وهى الزينة الحقيقية للملامح فالشهم رجلا كان اوسيدة عشرتهم طيبة ومجالستهم لطيفة وممتعه حتى في خصامهم حلاوة لانهم يحبون الحياة والناس اكثر واقل ولكن لايعرفون الكراهية الشهامة هى الامانة والكرم والخلق الطيب ندعو الله ان لايخلى حياتنا منهم".



و تطرح أصالة نصري، ألبومها الجديد "في قربك" الخميس المقبل، ويضم 10 أغان أبرزها "بنت أكابر"، "مبقاش سر"، وغيرها.



وتخوض أصالة نصري، لأول مرة، تجربة التمثيل من خلال مشاركتها كضيفة شرف فى فيلم "ولاد رزق 2" ، الذي عُرض في موسم عيد الأضحى 2019.