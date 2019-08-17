ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

باكستان: قواتنا مستعدة للرد على أي عدوان هندي بكشمير

السبت 17/أغسطس/2019 - 06:22 م
صدى البلد
أ ش أ

قال المتحدث باسم الجيش الباكستاني آصف غفور، اليوم السبت، إن القوات المسلحة الباكستانية على استعداد تام للرد على أي عدوان هندي في إقليم كشمير.

وحذر المسؤول العسكري - وفقا لما نقلته صحيفة "ناشيونال هيرالد" الباكستانية - من أنه إذا غامرت القوات الهندية بأي عدوان، فسيقوم الجيش الباكستاني بالرد المناسب، مضيفا أن هناك بالفعل وجودا للقوات على خط السيطرة تم تعزيزها حسب الحاجة من أجل الضمانات.

وأشار إلى أن "الهند قد تشن هجوما لتحويل انتباه العالم عن كشمير.. لكننا مستعدون تماما للتعامل مع أي مغامرة"، محذرا من احتمالية اشتعال "حرب غير مقصودة" في كشمير.

ترشيحاتنا

شفاف وبفتحة طويلة.. كارول سماحة بإطلالة جريئة تثير الجدل في لبنان

بث مباشر.. مباراة منتخب مصر لكرة اليد والبرتغال

طالبوا بالقبض عليهم.. مقطع فيديو لعمال نظافة يثير غضب السعوديين.. شاهد

ما تصدقش.. اطفى النور واشحن عداد الكهرباء آخر الشهر

احرقوه بالمولوتوف.. ضبط بلطجية اعتدوا على محام بـ أبو كبير

يوم حصاد الجثث فى إسطنبول..كارثة فى تركيا تزهق أرواح المئات..فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

للمرة الأولى فى بغداد.. محمد عساف يتألق فى حفله بالعراق .. شاهد

شاهد... أول انتاج للصوب الزراعية في قاعدة محمد نجيب بعد افتتاح الرئيس السيسي

ولا شورت ولا فستان مفتوح.. زوجة تامر حسني بـ اطلالة جذابة مع كلب