أسباب الاجهاض.. 5 نصائح تقيكي من خسارة الجنين

أسباب الإجهاض من المشكلات المهمة التي تواجه المرأة خلال فترة حملها، فقد تعود لسوء التغذية ونقص عناصر هامة لتكوين الجنين أو لأسباب صحية، في الإجهاض ماهو إلا تجربة صعبة ومؤلمة للنساء، إلا أنه ليس نهاية العالم بالتأكيد.



أسباب الإجهاض

أسباب الإجهاض متعددة وكثيرة ولكن نادرا ما تكون معروفة لدى المرأة وخاصة أنه يحدث نتيجة إما شذوذ فى كروموسومات الجنين، والتى تحمل الصفات الوراثية للجنين، كما أنه من الممكن أن يحدث الإجهاض نتيجة خلل فى الهرمونات، أو عدوى أو شذوذ بالرحم أو بعنق الرحم، أو مشاكل بجهاز مناعة الأم، أو أمراض بالكلى، أو أمراض القلب الخلقية، أو نتيجة لـ تعاطى بعض الأدوية، أو نتيجة سوء التغذية الحاد، أو نتيجة وجود أورام ليفية، أو بعض أنواع العدوى البكتيرية كالحصبة الألمانية أو الفيروسية كالهربس.



التدخين

يعد أيضا التدخين من أسباب الإجهاض حيث يعتبره البعض بأنها عادة لا غنى عنها على الرغم من السموم التى تدخل للجسم، والتى تقلل من خصوبة المرأة، وتؤدى إلى الإجهاض خلال فترة الحمل.





الكافيين والخمور

رغم الفوائد الصحية للمشروبات الدافئة مثل القهوة والشاي إلا أن تناولها بشكل مفرط يضاعف من مخاطر الإجهاض لأنها تقيد تدفق الدم إلى المشيمة، ولذلك فإن تجنب هذه المشكلة يأتى من خلال تناول هذه المشروبات بكوب واحد، كما تعد الخمور من مسببات الإجهاض.



علامات الاجهاض

المرأة التي تتعرض للإجهاض غالبًا ما تعاني من نزيف مهبلي تتفاوت كميته، والتى تصاحبه تقلصات حادة فى منطقة الرحم و آلام بالظهر وضعف عام بالجسم.



حيث يعتبر النزيف أول أعراض الإجهاض في الشهر الأول وأهمها، حيث أنه قوامه أثقل من نزيف الحيض العادي، كما يعد التوقف المفاجئ لأعراض الحمل، مثل التهاب الثدي، أو التعب، أو كثرة التبول، أحد الظواهر التى تشير إلى وجود إجهاض وذلك بسبب انخفاض مستويات هرمونات الإستروجين والبروجسترون.



تنظيف الرحم

بعد تعرض المرأة إلى الإجهاض فإن عملية تنظيف الرحم تعد الأهم لها، حيث أن متابعة طبيبها طوة هامة لتنظيف الرعمة سواء من خلال عمليات التوسيع والكحت، وذلك لإزالة أنسجة الرحم الموجودة بداخله بعد الإجهاض.



كيف تتعاملين مع الإجهاض؟



متابعة الطبيب المسؤول عن الحالة، هو الأهم وذلك للتأكد من خروج محتويات الرحم بالكامل وفى حالة عدم التأكد من ذلك يلجأ الطبيب إلى عملية التوسيع و الكحت، حيث تتم هذه العملية بتخدير موضعي، تحتاج بعدها السيدة إلى بعض المضادات الحيوية فقط.



أما فى حالة تعرض المرأة إلى الإجهاض المتكرر، يستلزم ذلك السبب وراء هذا الإجهاض سواء كان علاج جراحي أو ضبط مستوى هرمون الغدة الدرقية إذا تبين أنه السبب في تكرار فقدان الحمل، كما يمكن استخدام بعض العلاجات الهرمونية لتحسين فرصة اكتمال الحمل.



نصائح لتجنب الاجهاض:-



للمحافظة على طفلك، هناك بعض العادات الحميدة التى يجب إلالتزام بها لتقيك من خسارة جنينك أهمها



1- التغذية السليمة والصحية

2- الامتناع عن التدخين

3- تناول الأطعمة الغنية باوميغا 3.

4- تجنب الأنشطة البدنية المحظورة على الحوامل

5- تجنب تناول أى أدوية بدون استشارة الطبيب



الحمل بعد الاجهاض

خسارة الجنين تسبب حالة نفسية مؤثرة للمرأة، لذلك فإن التأنى لتجربة الحمل مرة أخرى ضرورة، لاسترداد صحتكي وعدم إجهادها، حيث أن منظمة الصحة العالمية تنصح بالانتظار ستة أشهر على الأقل قبل محاولة الحمل.