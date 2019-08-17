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خبير: مشاريع الصوب الزراعية تضبط الاسعار في السوق المحلي.. فيديو

السبت 17/أغسطس/2019 - 07:20 م
الصوب الزراعية
الصوب الزراعية
هاني حسين
قال وليد جاب الله خبير التشريعات الإقتصادية، تعليقا على افتتاح 1300 من الصوب الزراعية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد أنه لا يستهدف إنتاج منتج يضر التجار والمنتجين والقطاع الخاص.

وأضاف وليد جاب الله في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، أنه عندما تشعر الدولة أن نسبة الربح للتجار مبالغ فيها، يتم النزول ببديل في الأسواق بأسعار معتدلة مقبولة للمواطنين.

وتابع وليد جاب الله:" بهذه الطريقة يضطر التاجر لضبط الأسعار"، مضيفا:" الصوب الزراعية تستهدف خلق بديل منافس للمنتجين والتجار لضمان توافر الخضر والفاكهة بأسعار معقولة للمواطنين مع توفير هامش ربح معتدل للتجار والمنتجين".

وأكمل وليد جاب الله:" مشروع الصوب الزراعية له دور كبير في ضبط الأسواق وتوفير احتياجات 20% من المجتمع، وتغنينا عن الاستيراد، وبالتالي مشروع الصوب الزراعية له عائد إقتصادي كبير".

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