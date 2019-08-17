هل رغبة المتوفاة في الحج عن ولدها تعتبر وصية.. دار الإفتاء تجيب

ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية يقول: هل رغبة المتوفاة في الحج عن ولدها تعتبر وصية.



أجابت لجنة الفتوى بالدار، عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، إن رغبة المتوفاة في الحج عن ولدها لا تعتبر وصية، فلا يجوز أن تُؤخذ هذه الأموال لأداء فريضة الحج عن ابن المورثة المتوفَّى قبلها لمجرد أنها كانت ترغب أن تحج عنه في عامها المقبل من غير أن توصي بذلك.



وأضافت أنه يجوز أخذ الأموال التي كانت ستحج بها لرعاية أبناء ابنها المتوفى قبلها.



وقال الدكتور على جمعة عضو هيئة كبار العلماء ، إن الحج يكفر جميع الذنوب فيجب على الحاج بعد عودته من حجه ان يداوم على فعل الطاعات والبر والتقوى وكثرة الأعمال الصالحة و يتحلى بمكارم الأخلاق.



وتابع "جمعة" خلال إجابته على سؤال ورد إليه أثناء أحد الدروس الدينية يقول فيه " كيف أعلم إن حجتي مقبولة ام لا ؟، قائلا: أن الله كريم بعباده ويقبل الحج ، فالحج يغفر جميع الذنوب ولكن الأهم من أن الله يقبل الحج أن يكون حال الحاج بعد عودته كيوم ولدته أمه فيجب عليك بعد عودتك أن تداوم على الذكر والدعاء والقرآن والفرائض ومعاملة الناس معاملة حسنة طيبة والكف عن اللغو والكذب والنميمة والابتعاد عن الشرور والآثام وإتقان العمل .

