ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

هل رغبة المتوفاة في الحج عن ولدها تعتبر وصية.. دار الإفتاء تجيب

السبت 17/أغسطس/2019 - 07:21 م
الحج
الحج
محمود ضاحي
ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية يقول: هل رغبة المتوفاة في الحج عن ولدها تعتبر وصية.

أجابت لجنة الفتوى بالدار، عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، إن رغبة المتوفاة في الحج عن ولدها لا تعتبر وصية، فلا يجوز أن تُؤخذ هذه الأموال لأداء فريضة الحج عن ابن المورثة المتوفَّى قبلها لمجرد أنها كانت ترغب أن تحج عنه في عامها المقبل من غير أن توصي بذلك.

وأضافت أنه يجوز أخذ الأموال التي كانت ستحج بها لرعاية أبناء ابنها المتوفى قبلها.

وقال الدكتور على جمعة عضو هيئة كبار العلماء ، إن الحج يكفر جميع الذنوب فيجب على الحاج بعد عودته من حجه ان يداوم على فعل الطاعات والبر والتقوى وكثرة الأعمال الصالحة و يتحلى بمكارم الأخلاق.

وتابع "جمعة" خلال إجابته على سؤال ورد إليه أثناء أحد الدروس الدينية يقول فيه " كيف أعلم إن حجتي مقبولة ام لا ؟، قائلا: أن الله كريم بعباده ويقبل الحج ، فالحج يغفر جميع الذنوب ولكن الأهم من أن الله يقبل الحج أن يكون حال الحاج بعد عودته كيوم ولدته أمه فيجب عليك بعد عودتك أن تداوم على الذكر والدعاء والقرآن والفرائض ومعاملة الناس معاملة حسنة طيبة والكف عن اللغو والكذب والنميمة والابتعاد عن الشرور والآثام وإتقان العمل .

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

هل يجوز عقد نية الحج عن نفسي ووالدي المتوفى؟.. الإفتاء تجيب

هل يجوز عقد نية الحج عن نفسي ووالدي المتوفى؟

فتاوى يومية تشغل الأذهان.. يوم عرفة صيامه مكروه للحجاج.. تعرف على السبب.. والإفتاء تجيب عن: هل تثاب المرأة التي فاجأها الحيض أثناء صيام يوم عرفة؟ وتعرف ماذا يقول الله لملائكته في يوم عرفة

الإفتاء تحدد أماكن الذبح للحاج والتي لا يجوز في غيرها

على جمعة: الاعتقاد بعدم غفران الذنوب بعد أداء الحج كفر

نصائح المفتي السابق للعائدين من أداء فريضة الحج.. تعرف عليها

ترشيحاتنا

فرحة هستيرية لـ نجوم يد مصر بعد التأهل لنهائي كأس العالم للناشئين .. فيديو

ولا تحسبن الله غافلا.. أول رد من زينة بعد خناقة احمد عز

تزوج 11 مرة.. قاتل ابنتيه بالحوامدية: ذبحتهما بسبب مكالمة جنسية

بعد قرار نقله.. تعرف على ضريح سيدي أبو الإخلاص بالإسكندرية..صور

أصيبوا بالفزع و الإغماء .. أصدقاء قادهم الحماس لإقتحام متحف مسكون

تسريبات تكشف اسم الفائز بجائزة أفضل لاعب فى أوروبا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

للمرة الأولى فى بغداد.. محمد عساف يتألق فى حفله بالعراق .. شاهد

شاهد... أول انتاج للصوب الزراعية في قاعدة محمد نجيب بعد افتتاح الرئيس السيسي

ولا شورت ولا فستان مفتوح.. زوجة تامر حسني بـ اطلالة جذابة مع كلب