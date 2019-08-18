بعد دراسة تؤكد أنه يمنع السرطان.. فوائد غير متوقعة للاستيقاظ مبكرا



إذا كنت قادرًا على التركيز دون مقاطعة في وقت مبكر من اليوم ، فستنتهي أكثر من ذلك. إنك تميل إلى اتخاذ قرارات أفضل والتفكير بشكل أوضح في الصباح أكثر من الظهيرة والمساء.

أثبتت دراسة علمية أخيرة أن الاستيقاظ مبكرا قد يقي من سرطان الثدي، ولكن هناك الكثير من الفوائد الأخرى للاستيقاظ مبكرًا، كما أنه يعمل على تنظيم يومك بشكل صحيح.بداية يومك مبكرًا يحسن تركيزك بالإضافة إلى القدرة على التركيز على الأهداف وقوائم المهام دون مقاطعة أفراد الأسرة أو زملاء العمل ، فإن الاستيقاظ المبكر يعني أنه بحلول الوقت الذي تصل فيه إلى العمل أو المدرسة ، كان لديك ساعات للتأقلم بشكل صحيح مع اليوم. ستكون في حالة تأهب أكبر خلال ساعات الذروة نتيجة لذلك.بعد ليلة من النوم المريح ، بشرتنا هي في أفضل حالاتها في الصباح. وإذا كنت صاعدًا مبكرًا ، فيمكنك الاستفادة من ساعات الصباح لإعطاء بشرتك بعض TLC إضافي. على غرار مثال الإفطار أعلاه ، يميل الأشخاص الذين يستيقظون في وقت لاحق من اليوم إلى التركيز بشكل أقل على عادات الصباح الصحية مثل الترطيب والتمرينات الرياضية ، التي تؤدي إلى أكسجين الدم وتعزز صحة الجلد.يمكن للناهضين في الصباح الباكر استخدام الوقت الإضافي لتقشير البشرة وترطيبها وتطهيرها. يميل الأشخاص الذين يستيقظون مبكرًا أيضًا إلى عادات النوم المنتظمة (على عكس بوم الليل الذين يحتفظون بجداول نوم غير منتظمة). إن وجود روتين نوم يمكن التنبؤ به يضمن حصول بشرتك على الوقت المناسب لتجديد شبابها.أفاد معظم الأشخاص الناجحين أنهم في الساعة 5 صباحًا أو حتى قبل ذلك. يميل الناهضون المبكرين إلى أن يكونوا أكثر إنتاجية لمجموعة متنوعة من الأسباب ،و الحصول على مزيد من الوقت للتركيز على المهام المهمة بينما ينام بقية العالم.