متنمر.. ترامب يسخر من أحد مؤيديه لوزنه الزائد ويرفض الاعتذار.. فيديو

ذكرت قناة "سي إن إن" الأمريكية إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب واصل تصرفاته الصادمة، وسخر من رجل بسبب وزنه الزائد، بالرغم من كونه أحد مؤيديه.



وأوضحت القناة أن ترامب كان يلقي كلمة في احد تجمعات حملته للانتخابات الرئاسية بمدينة نيو هامبشاير أمس، حين بدأ بعض معارضيه بالهتاف ضده وسط الحضور، فحاول أحد مؤيديه إخراجهم من القاعة، وكان ضخم الجثة بشكل ملحوظ بسبب وزنه الزائد.



ويبدو أن الرئيس الأمريكي لم يتبين حقيقة الموقف جيدًا، وظن أن مؤيده يساند مجموعة المعارضين، فبدأ في التعليق بفظاظة على وزنه الزائد.



وقال ترامب "هذا الرجل لديه مشكلة خطيرة مع الوزن. عد إلى بيتك وابدأ بممارسة التمارين. أخرجوه من هنا من فضلكم. لديه مشكلة أكبر مني ومنا جميعًا. الآن سيذهب إلى البيت وستقول له أمه ’ماذا فعلت بحق الجحيم‘".



وأضافت القناة أن كلمات ترامب تؤكد أن الأمر التبس عليه، لأنه اعتاد السخرية من معارضيه ونصحهم بالعودة إلى منازلهم.



وتابعت القناة أن أحد مساعدي ترامب نبهه لخطئه بعد انتهاء الفعالية، فأرسل الرئيس الأمريكي رسالة قصيرة لهاتف المؤيد يشكره فيها على دعمه، ولكن دون عبارة اعتذار واحدة.



