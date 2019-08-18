بكاء وصراخ .. ممشى زجاجي في الصين يصيب السياح بالذعر.. فيديو

تداول رواد التواصل الإجتماعي مقطع فيديو لممشى زجاجي في الصين يعتبر الأكثر ارتفاعا في العالم ولا يوجد له مثيل في الإرتفاع.



انتشر فيديو مروع للمشى الزجاجي في الصين "Zhangjiajie" للسياح أثناء السير على الممشى وحالة من الرعب والذعر تسيطر على تعبيرات وجههم بسبب الارتفاع الشاهق عن الأرض.



تفاعل الرواد مع الفيديو بعد تأكيد السياح أن الصعود إلى الأعلى والمشهد من فوق الأكثر رعبا على الإطلاق وأن الأمر ليس سهلا أبدا.





