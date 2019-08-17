بحروف من ذهب .. ناشئو اليد يسطرون التاريخ بأسمائهم في المونديال

حقق منتخب مصر للناشئين مواليد 2000 ، فوزا ساحقا على منافسه منتخب البرتغال بنتيجة 41-36 في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الدورقبل النهائى لبطولة كأس العالم المقامة حاليا في مقدونيا .



وحجز المنتخب المصري مقعده في نهائي كأس العالم لكرة اليد ، حيث أصبح ينتظر لقاء منتخبي " ألمانيا والدنمارك "، لحسم اللقاء النهائي لمنتخب الناشئين لأول مرة في تاريخ كرة اليد المصري.



بعثة منتخب مصر لكرة اليد للناشئين تضم "عبده عبدالوهاب عضو مجلس إدارة الاتحاد رئيسا للبعثة، ومجدي أبوالمجد مديرا فنيا، وحسين زكي مدربا مساعدا، وحمادة الروبي مدربا لحراس المرمى، ومحمد عبدالمنعم مديرا إداريا، وعمر عصام طبيبا، ومحمد إمام محللا للأداء الفني".



وتضم قائمة لاعبي منتخب مصر لكرة اليد للناشئين "عبدالرحمن حميد، ومؤمن حسام، ومازن رضا، وإبراهيم السيد، وعمر عطية، ومهاب سعيد، وسيف هاني، وحسن قداح، وزياد عبدالعال، ومحمد سمير، ويوسف علاء الدين، ويوسف أحمد حسن، وعبدالفتاح علي، وأحمد هشام السيد، وعمر لطفي، وياسر سيف".