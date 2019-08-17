ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بحروف من ذهب .. ناشئو اليد يسطرون التاريخ بأسمائهم في المونديال

السبت 17/أغسطس/2019 - 07:41 م
المنتخب الوطنى لكرة
المنتخب الوطنى لكرة اليد للناشئين
ريهام بكير
حقق منتخب مصر للناشئين مواليد 2000 ، فوزا ساحقا على منافسه منتخب البرتغال بنتيجة 41-36 في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الدورقبل النهائى لبطولة كأس العالم المقامة حاليا في مقدونيا .

وحجز المنتخب المصري مقعده في نهائي كأس العالم لكرة اليد ، حيث أصبح ينتظر لقاء منتخبي " ألمانيا والدنمارك "، لحسم اللقاء النهائي لمنتخب الناشئين لأول مرة في تاريخ كرة اليد المصري.

بعثة منتخب مصر لكرة اليد للناشئين تضم "عبده عبدالوهاب عضو مجلس إدارة الاتحاد رئيسا للبعثة، ومجدي أبوالمجد مديرا فنيا، وحسين زكي مدربا مساعدا، وحمادة الروبي مدربا لحراس المرمى، ومحمد عبدالمنعم مديرا إداريا، وعمر عصام طبيبا، ومحمد إمام محللا للأداء الفني".

وتضم قائمة لاعبي منتخب مصر لكرة اليد للناشئين "عبدالرحمن حميد، ومؤمن حسام، ومازن رضا، وإبراهيم السيد، وعمر عطية، ومهاب سعيد، وسيف هاني، وحسن قداح، وزياد عبدالعال، ومحمد سمير، ويوسف علاء الدين، ويوسف أحمد حسن، وعبدالفتاح علي، وأحمد هشام السيد، وعمر لطفي، وياسر سيف".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

منتخب اليد يصطدم بالديوك الفرنسية .. وتايم سبورت تنقل المباراة .. فيديو

بث مباشر.. مباراة مصر وفرنسا في كأس العالم لليد

فرنسا تتقدم على مصر 14 / 12 فى الشوط الأول بكأس العالم لشباب اليد.. فيديو

مصر تخسر من فرنسا 28 /24 فى مونديال اليد للشباب .. فيديو

كأس العالم لليد للناشئين 2019.. منتخب مصر يكتسح كندا 47 /20

قائمة شرف منتخب مصر لناشئي اليد بعد التأهل لدور الـ 16 ببطولة العالم

ترشيحاتنا

فيديوجراف| اسعار السجائر الجديدة بعد الزيادة 2019

بكاش مايوه شفاف..زوجة مصطفى فهمى بإطلالة صيفية فى مرسى مطروح

شاهد.. وصلة غزل من أحمد الفيشاوي لـ زوجته على الطائرة عقب الحكم بحبسه

لإيقاف انتخابات الزمالك .. هاني العتال يرفع دعوى قضائية ضد وزير الرياضة

بعد ظهورها بالحجاب.. قصة اعتزال جيهان نصر الفن وزواجها من رجل اعمال سعودى

رغم تأكيده أنه لم يوقع مع الابيض.. الزمالك يحجز تذاكر الطيران لـ الصربى ميتشو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

للمرة الأولى فى بغداد.. محمد عساف يتألق فى حفله بالعراق .. شاهد

شاهد... أول انتاج للصوب الزراعية في قاعدة محمد نجيب بعد افتتاح الرئيس السيسي

ولا شورت ولا فستان مفتوح.. زوجة تامر حسني بـ اطلالة جذابة مع كلب