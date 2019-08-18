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باللعب والغناء .. طرق لتأهيل طفلك لدخول المدرسة فى أول عام

الأحد 18/أغسطس/2019 - 06:02 ص
صدى البلد
ريهام قدري
تقترب الدراسة ويحتاج الأطفال إلى تأهيل للاستعداد للالتحاق بالمدرسة في أول عام دراسة يتطلب إعداد طفلك للمدرسة قضاء بعض الوقت في القراءة والتحدث واللعب مع طفلك وذلك وفقا ل" nea.org" .

القراءة الأكاديمية قبل دخول رياض الأطفال ، يجب أن يكون لدى الأطفال معرفة أساسية عن أنفسهم وعائلاتهم والعالم المحيط بهم من خلال اللعب والتفاعل مع البالغين المهتمين، ويجب عليك أيضا قراءة لطفلك يوميًا والتحدث عما قرأته، وزيارة المكتبة تحقق من الكتب وحضور أوقات القصة.

ويضاف إلى ما سبق قم بغناء الأغاني القافية ضع اسم طفلك على ملابسه ولعبه لمساعدته على التعرف على اسمه في الطباعة.

كما أنه من الضروري أن تشجع طفلك على كتابة اسمه، ومساعدته على تعلم الألوان الأساسية عن طريق الإشارة وتسمية أشياء مثل "الأشجار الخضراء" أو "التفاح الأحمر"، ثم امنح طفلك الألغاز والألعاب التي تتطلب العد وحل المشكلات، ودعه يخربش ويرسم ويكتب ويقطع ولصق.

ثم قم بغناء أغنية الأبجدية مع طفلك وتقديم مغناطيس إلكتروني أو ألعاب أخرى من شأنها أن تساعده على البدء في التعرف على الحروف الأبجدية، ويمكن أيضا اصطحابه إلى حديقة الحيوان والحديقة ومحل البقالة ومكتب البريد ومتجر الحيوانات الأليفة.

تحدث معه أيضا عن معالم وأصوات يومك، وخصص وقتًا لطفلك للغناء والرقص والتسلق والقفز والجري وركوب الدراجات الثلاثية أو الدراجات. اختر رعاية الطفل التي تعزز التعلم من خلال أنشطة جيدة التخطيط وممتعة ومثيرة للاهتمام.

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