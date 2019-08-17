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أخبار العالم

الجبير: إزالة اسم السودان من قائمة الإرهاب مسألة وقت

السبت 17/أغسطس/2019 - 07:50 م
وزير الدولة السعودي
وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير
رويترز
قال وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير اليوم السبت إن بلاده تعمل عن كثب مع السودان لإزالة اسمه من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وأضاف الجبير خلال مؤتمر صحفي في العاصمة السودانية الخرطوم عقب توقيع وثائق المرحلة الانتقالية لتقاسم السلطة بين تحالف المعارضة والمجلس العسكري "نستمر في العمل مع السودان من أجل إبعاد اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب... نعتقد بإذن الله أنها مسألة وقت.. لكن الجهود ماشية وهذا سيفتح أيضا مجالات كثيرة بالنسبة للسودان... في الاستثمارات".

ويكتسب استقرار السودان، الذي لا يزال يسعى للخروج من أزمة اقتصادية، أهمية خاصة في منطقة مضطربة تشهد صراعات وحركات تمرد.

لكن مسؤولا كبيرا في وزارة الخارجية الأمريكية قال هذا الشهر إن الولايات المتحدة ما زالت بحاجة لحل مشكلات قائمة منذ فترة طويلة مع السودان قبل بحث رفعه من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

ويحرم هذا التصنيف السودان من حزم تمويل وتخفيف لأعباء الديون هو في أمس الحاجة إليها من الجهات المانحة مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.

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