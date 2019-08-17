الرئيس السيسى يفتتح 1300 صوبة زراعية بقطاع محمد نجيب.. وبرلمانيون: سيساهم في زيادة الصادرات ويسد احتياجات 20 مليون مصري

فرج عامر:
مشروع الصوب الزراعية يسد احتياجات 20 مليون مصري
برلمانى:
برلمانى:
مشروع الصوب الزراعية يواجه الزيادة السكانية ويساعد فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من الغذاء
برلمانية:
برلمانية:
مشروع 1300 صوبة زراعية يحقق جودة عالية للمنتجات المصرية
مايسة عطوة عن مشروع الـ1300 صوبة زراعية:
مايسة عطوة عن مشروع الـ1300 صوبة زراعية:
يساهم في إنشاء مجتمعات تنموية متكاملة
شهد الرئيس السيسى افتتاح عدد من مشروعات الصوب الزراعية اليوم السبت، والتى تشمل 1300 صوبة زراعية على مساحة 10 آلاف فدان، ضمن المرحلة الثانية من قطاع محمد نجيب للزراعات المحمية، إضافة إلى مصنع للتعبئة والتغليف للمنتجات التى يتم إنتاجها من المشروع ومجمع لإنتاج البذور.
يعد هذا المشروع الذي افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي الأكبر فى مجال الصوب الزراعية بمنطقة الشرق الأوسط، ويهدف إلى المساهمة فى تحقيق الأمن الغذائى وسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، فضلًا عن تعظيم الاستفادة من الأراضى المتاحة للأنشطة الزراعية مع ترشيد استخدام مياه الرى.
وحول هذا الامر أشاد النائب محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، بمشروع 1300 من الصوب الزراعية، على مساحة 10 آلاف فدان، مشيرا إلى أن القيادة السياسية تسعى لاستغلال الموارد وترشيد استخدامها من خلال توظيف التكنولوجيا الحديثة في الزراعة والري.
وأكد عامر فى بيان صحفى له أن المشروع يسد احتياجات 20 مليون مصري، ويساهم في تحقيق إنتاجية أفضل للمواد الغذائية في مصر، والعمل على تلاشي كافة الإشكاليات الخاصة بالحاصلات الزراعية.
ولفت إلى أن إنتاج المشروع يعادل نحو مليون فدان من الزراعات التقليدية، مما جعله المشروع الأكبر في مجال الصوب الزراعية بمنطقة الشرق الأوسط.
وأضاف أن المشروع فرصة لتعظيم الاستفادة من الأراضي المتاحة للأنشطة الزراعية، بالإضافة إلى ترشيد استخدام مياه الري.
ومن جانبه أكد الدكتور أيمن أبو العلا رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، أن مشروع الـ 100 ألف صوبة زراعية سيساعد فى تحقيق الاكتفاء الذاتى لما يزيد عن 20 مليون مصرى، موضحا أن الرقعة الزراعية فى مصر شابها كثير من الانجراف والزحف العمراني خلال الفترة الأخيرة.
وأضاف أبو العلا فى بيان له اليوم، أن مشروعات الصوب الزراعية تواجه الزيادة السكانية المطردة فى مصر، لافتا إلى أن الحكومة بدأت فى تنفيذ عدد كبير من المشروعات القومية خلال الفترة الأخيرة بهدف إعادة بناء مصر الحديثة وكان على رأس أولوياتها زيادة المساحة المزروعة.
وأشار أبو العلا إلى أن مشروع الصوب الزراعية يهدف إلى إنشاء مجتمعات زراعية تنموية متكاملة، وإنتاج منتجات زراعية ذات جودة فائقة، وتعظيم الاستفادة من وحدتى الأرض والمياه، وإتاحة فرص عمل جديدة بمناطق الاستصلاح المستهدفة.
كما أشادت النائبة شادية ثابت، عضو مجلس النواب، بافتتاح الرئيس السيسي 1300 صوبة زراعية بقاعدة محمد نجيب العسكرية، في إطار المشروع القومي للصوب الزراعية، مشيرة إلى أنه سيساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء، ومواجهة الزحف العمراني الذي أدى إلى تقليص مساحة الرقعة الزراعية، لامتدادها على مساحة 10 آلاف فدان، في عدد من المناطق منها الحمام والفشن واللميون والعدوة بالمنيا.
وأوضحت ثابت فى بيان صحفى لها، أن مشروع الـ 1300 صوبة زراعية، هدفه إحياء الحياة الزراعية، والعمل على إنشاء مجتمعات تنموية متكاملة، وتحقيق عنصر الجودة في إنتاج المنتجات الزراعية.
ولفتت عضو البرلمان، إلى أن المشروع يعمل على الاستفادة من وحدة الأرض والمياه، خاصة في ظل محدودية الأراضي التي يتم الزراعة عليها في الوقت الحالي.
وقالت النائبة مايسة عطوة، وكيلة لجنة القوى العاملة بالبرلمان، أيضا إن مشروع الـ1300 صوبة زراعية يتيح فرص عمل جديدة بمناطق الاستصلاح المستهدفة، خاصة في ظل الانجراف العمراني الذي أصاب كثير من الرقعة الزراعية، وأدى إلى تقليل حجم المساحة المزروعة، مشيرة إلى أن المشروع سيقلل من عملية استيراد المواد الغذائية والعمل على تحقيق انتاجية فائقة الجودة للمحاصيل الزراعية.
وأشارت عطوة فى بيان صحفى لها، إلى أن هذا المشروع العملاق يعد الأكبر في مجال الصوب الزراعية بمنطقة الشرق الأوسط، نظرا لتحقيقه عنصر الآمان في الأمن الغذائي وسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك نتيجة الزيادة السكانية.
وأضافت وكيلة لجنة القوى العاملة بالبرلمان، أن المشروع سيساهم بشكل كبير في زيادة الصادرات الزراعية المصرية وتدريب عدد كبير من الشباب والعاملين بالمشروع على أساليب التكنولوجيا الحديثة.
شهد الرئيس السيسى افتتاح عدد من مشروعات الصوب الزراعية اليوم السبت، والتى تشمل 1300 صوبة زراعية على مساحة 10 آلاف فدان، ضمن المرحلة الثانية من قطاع محمد نجيب للزراعات المحمية، إضافة إلى مصنع للتعبئة والتغليف للمنتجات التى يتم إنتاجها من المشروع ومجمع لإنتاج البذور.
يعد هذا المشروع الذي افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي الأكبر فى مجال الصوب الزراعية بمنطقة الشرق الأوسط، ويهدف إلى المساهمة فى تحقيق الأمن الغذائى وسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، فضلًا عن تعظيم الاستفادة من الأراضى المتاحة للأنشطة الزراعية مع ترشيد استخدام مياه الرى.
وحول هذا الامر أشاد النائب محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، بمشروع 1300 من الصوب الزراعية، على مساحة 10 آلاف فدان، مشيرا إلى أن القيادة السياسية تسعى لاستغلال الموارد وترشيد استخدامها من خلال توظيف التكنولوجيا الحديثة في الزراعة والري.
وأكد عامر فى بيان صحفى له أن المشروع يسد احتياجات 20 مليون مصري، ويساهم في تحقيق إنتاجية أفضل للمواد الغذائية في مصر، والعمل على تلاشي كافة الإشكاليات الخاصة بالحاصلات الزراعية.
ولفت إلى أن إنتاج المشروع يعادل نحو مليون فدان من الزراعات التقليدية، مما جعله المشروع الأكبر في مجال الصوب الزراعية بمنطقة الشرق الأوسط.
وأضاف أن المشروع فرصة لتعظيم الاستفادة من الأراضي المتاحة للأنشطة الزراعية، بالإضافة إلى ترشيد استخدام مياه الري.
ومن جانبه أكد الدكتور أيمن أبو العلا رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، أن مشروع الـ 100 ألف صوبة زراعية سيساعد فى تحقيق الاكتفاء الذاتى لما يزيد عن 20 مليون مصرى، موضحا أن الرقعة الزراعية فى مصر شابها كثير من الانجراف والزحف العمراني خلال الفترة الأخيرة.
وأضاف أبو العلا فى بيان له اليوم، أن مشروعات الصوب الزراعية تواجه الزيادة السكانية المطردة فى مصر، لافتا إلى أن الحكومة بدأت فى تنفيذ عدد كبير من المشروعات القومية خلال الفترة الأخيرة بهدف إعادة بناء مصر الحديثة وكان على رأس أولوياتها زيادة المساحة المزروعة.
وأشار أبو العلا إلى أن مشروع الصوب الزراعية يهدف إلى إنشاء مجتمعات زراعية تنموية متكاملة، وإنتاج منتجات زراعية ذات جودة فائقة، وتعظيم الاستفادة من وحدتى الأرض والمياه، وإتاحة فرص عمل جديدة بمناطق الاستصلاح المستهدفة.
كما أشادت النائبة شادية ثابت، عضو مجلس النواب، بافتتاح الرئيس السيسي 1300 صوبة زراعية بقاعدة محمد نجيب العسكرية، في إطار المشروع القومي للصوب الزراعية، مشيرة إلى أنه سيساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء، ومواجهة الزحف العمراني الذي أدى إلى تقليص مساحة الرقعة الزراعية، لامتدادها على مساحة 10 آلاف فدان، في عدد من المناطق منها الحمام والفشن واللميون والعدوة بالمنيا.
وأوضحت ثابت فى بيان صحفى لها، أن مشروع الـ 1300 صوبة زراعية، هدفه إحياء الحياة الزراعية، والعمل على إنشاء مجتمعات تنموية متكاملة، وتحقيق عنصر الجودة في إنتاج المنتجات الزراعية.
ولفتت عضو البرلمان، إلى أن المشروع يعمل على الاستفادة من وحدة الأرض والمياه، خاصة في ظل محدودية الأراضي التي يتم الزراعة عليها في الوقت الحالي.
وقالت النائبة مايسة عطوة، وكيلة لجنة القوى العاملة بالبرلمان، أيضا إن مشروع الـ1300 صوبة زراعية يتيح فرص عمل جديدة بمناطق الاستصلاح المستهدفة، خاصة في ظل الانجراف العمراني الذي أصاب كثير من الرقعة الزراعية، وأدى إلى تقليل حجم المساحة المزروعة، مشيرة إلى أن المشروع سيقلل من عملية استيراد المواد الغذائية والعمل على تحقيق انتاجية فائقة الجودة للمحاصيل الزراعية.
وأشارت عطوة فى بيان صحفى لها، إلى أن هذا المشروع العملاق يعد الأكبر في مجال الصوب الزراعية بمنطقة الشرق الأوسط، نظرا لتحقيقه عنصر الآمان في الأمن الغذائي وسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك نتيجة الزيادة السكانية.
وأضافت وكيلة لجنة القوى العاملة بالبرلمان، أن المشروع سيساهم بشكل كبير في زيادة الصادرات الزراعية المصرية وتدريب عدد كبير من الشباب والعاملين بالمشروع على أساليب التكنولوجيا الحديثة.