الرئيس السيسى يفتتح 1300 صوبة زراعية بقطاع محمد نجيب.. وبرلمانيون: سيساهم في زيادة الصادرات ويسد احتياجات 20 مليون مصري

فرج عامر:

مشروع الصوب الزراعية يسد احتياجات 20 مليون مصري

برلمانى:

مشروع الصوب الزراعية يواجه الزيادة السكانية ويساعد فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من الغذاء

برلمانية:

مشروع 1300 صوبة زراعية يحقق جودة عالية للمنتجات المصرية

مايسة عطوة عن مشروع الـ1300 صوبة زراعية: