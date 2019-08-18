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اقتصاد

ارتفاع التسهيلات الائتمانية لقطاع الخدمات لـ243.6 مليار جنيه في 4 شهور

الأحد 18/أغسطس/2019 - 08:01 ص
البنك المركزي
البنك المركزي
محمد يحيي
ارتفع حجم التسهيلات الائتمانية لقطاع الخدمات بالعملة المحلية لـ243.63 مليار جنيه في إبريل الماضي مقابل 238.9 مليار جنيه في مارس السابق بفارق 4.73 مليار جنيه، ومقارنة بـ239.1 مليار جنيه في فبراير 2019 بزيادة بلغت4.53 مليار جنيه.

كشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري ان جملة التسهيلات الائتمانية غير الحكومية سجلت ارتفاعا لـ1.303 تريليون جنيه في إبريل السابق مقابل 1.3 تريليون جنيه في مارس السابق ومقارنة بـ1.27 تريليون جنيه في فبراير 2019.

وسجلت التسهيلات الموجهة للقطاع المذكور بالعملة المحلية لـ1.02 تريليون جنيه في إبريل السابق مقابل 996.9 مليار جنيه في مارس السابق ومقارنة بـ970.103 مليار جنيه في فبراير 2019.

وبلغت التسهيلات الائتمانية الموجهة لقطاع الزراعة نحو 18.113 مليار جنيه في إبريل 2019 مقابل 17.401 مليار جنيه في مارس السابق ومقارنة بـ16.2 مليار جنيه في فبراير 2019.

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