الروسية كوزنتسوفا تطيح بالإسترالية بارتي وتتأهل لنهائي بطولة سينسيناتي للتنس

تأهلت لاعبة التنس الروسية سفيتلانا كوزنتسوفا إلى نهائي بطولة سينسيناتي المقامة حاليا في امريكا، بعد تغلبها اليوم السبت، على الأسترالية أشلي بارتي في نصف النهائي، بمجموعتين دون رد بواقع (6-2) و(6-4)، محققة بالتالي ثالث انتصار لها على أحد المصنفات العشرة الأوائل عالميًا هذا الأسبوع.



وتنتظر اللاعبة الروسية في المباراة النهائية الفائزة من مباراة الأمريكية ماديسون كيز ومواطنتها صوفيا كينين، والتي تقام في وقت لاحق اليوم.



وتتفوق كيز في المواجهات المباشرة (3-0)، بينما لم يسبق وأن واجهت الروسية نظيرتها كينين من قبل.



وسبق وأن توجت الروسية بلقبين فقط في البطولات فئة "بريمير 5" وفئة "بريمير" الإلزامية، وكان ذلك في ميامي عام 2006 وفي بطولة بكين المفتوحة عام 2009، وخسرت 10 نهائيات من قبل.



ويعود آخر مباراة نهائية تأهلت إليها الروسية في تلك الفئة من البطولات، في إنديان ويلز عام 2017، وحينها خسرت أمام مواطنتها إيلينا فيسنينا.



وبانتصار اليوم، حققت الروسية أفضل نتيجة لها في مسيرتها الإحترافية ببطولة سينسيناتي، حيث سبق وأن وصلت إلى ربع النهائي مرتين من قبل وكان ذلك عامي 2016 و2017.