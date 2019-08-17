حزب المؤتمر: السيسي ينفذ ما يتعهد به أمام الشعب

أكد حزب المؤتمر أن أفتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي لعدد من المشروعات القومية الكبرى بقاعدة محمد نجيب العسكرية ومنها مشروع 1300 صوبة زراعية أنجاز كبير وجديد يضاف لسجل الإنجازات والمشروعات القومية الكبرى التى حققها الرئيس عبد الفتاح السيسى لمصر وشعبها، مشيرًا الي أن الرئيس السيسى ينفذ كل مايتعهد به أمام شعبه بتحقيق هذه الإنجازات غير المسبوقة فى تاريخ الدولة.



وأشاد حزب المؤتمر فى بيان له اليوم برئاسة الربان عمر المختار صميدة رئيس الحزب بتصريحات الرئيس السيسى التى أكد فيها إن منتجات الصوب الزراعية بقاعدة محمد نجيب، حينما يتم طرحها بالأسواق تزيد من حجم المعروض وأننا كدولة بنضبط آليات السوق وأن المشروعات القومية التى تنفذها الدولة المصرية، تهدف بالأساس إلى بناء القدرة للدولة ، لافتا إلى أن مشروع الـ100 ألف صوبة زراعية تكفى 20 مليون مصرى، وأن هذه المشروعات تهدف أيضا إلى مواجهة تحديات النمو السكانى الكبير.



وطالب حزب المؤتمر حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء إعطاء اولوية قصوى لتكليفات الرئيس السيسى بشأن محور المحمودية والعمل على ضرورة أفتتاح هذا المحور خلال شهرين أو ثلاثة شهور، مؤكدًا أن منطقة الساحل الشمالى ستكون واحدة من أهم المناطق الزراعية والصناعية والعمرانية على مستوى منطقة الشرق الاوسط باسرها وافريقيا.



كما أكد جهاد سيف نائب رئيس حزب المؤتمر والمتحدث الرسمى باسم الحزب، أن ماشاهده الشعب المصرى عبر شاشات التليفزيون لهذه المشروعات يعد فخرا لمصر وقائدها فهذه الإنجازات العظيمة التى تتم على ارض مصر بهذه الحرفية والمهنية رفيعة المستوى وفى توقيتات قياسية وبمواصفات عالمية تؤكد ان مصر تدخل ثورة زراعية وصناعية كبرى ستجعل لها مستقبل مشرق فى عالم التنمية الشاملة والحقيقية فى مختلف أنحاء البلاد.