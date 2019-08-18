90 مليون لتجديد شبكات مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية

أعلن المهندس مصطفى مجاهد، رئيس مجلس ادارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية, عن دخول عدد من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى الجديدة لخدمة المواطنين فى قرى ومدن المحافظة قريبا.



واشار مجاهد الى انه تم وضع خطة مقترحة لمشروعات احلال وتجديد لمحطات وشبكات مياه الشرب بقيمة إجمالية تقدر بحوالى 36.5 مليون جنيه، استكمالا للمخطط العام للاحلال والتجديد خلال العام المالى 2019/2020.



كما تم وضع خطة مقترحة لتنفيذ مشروعات احلال وتجديد محطات وشبكات الصرف الصحى بقيمة إجمالية تقدر بحوالى 53.5 مليون جنيه وجارى الان اعمال الطرح والترسية لتلك المشروعات لخدمة اهالى المحافظة، فى إطار تحسين مستوى الخدمة ورفع كفاءة محطات وشبكات مياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظة.



واعلن رئيس شركة مياه القليوبية حصول محطتى معالجة الصرف الصحى بكفر مويس ومحطة معالجة سرياقوس على الشهادة الدولية TSM الادارة الفنية المستدامة بعد التأكد من تطبيق وتوافق جميع مراحل التشغيل والمتطلبات الفنية المستدامة لمحطات الصرف الصحى واشتراطات السلامة والصحة المهنية وجودة المعامل وإتباع تعليمات التشغيل القياسية لجميع مراحل المحطة.