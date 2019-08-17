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الأمم المتحدة : الإتحاد الأفريقي لعب دورا كبيرا في التوسط بين الأطراف السودانية

السبت 17/أغسطس/2019 - 09:12 م
الأمين العام للأمم
الأمين العام للأمم المتحدة
محمود نوفل
بعث الأمين العام للأمم المتحدة في بيان أصدره اليوم السبت، بتهانيه الحارة إلى الشعب السوداني بمناسبة التوقيع الهام اليوم على الوثائق المتعلقة بالسلطة المدنية الانتقالية في جمهورية السودان، بعد "المحادثات التي قادها السودانيون بأنفسهم" حسب تعبيره.

كما أعرب غوتيريش عن إشادته بالدور الذي لعبه الاتحاد الأفريقي ودولة إثيوبيا في التوسط بين الأطراف السودانية.

وقال المسؤول الأممي الأرفع إنه "يتطلع إلى التعامل مع مؤسسات الحكم الانتقالية ودعمها".

كما جدد غوتيريش "التزام الأمم المتحدة بمساعدة عملية الانتقال في سعيها إلى تحقيق تطلعات شعب السودان طويلة الأمد في الديمقراطية والسلام"، حسب ما قال.

من ناحية أخرى أكد الأمين العام على أهمية تمهيد الطريق لتحقيق الانتعاش الاجتماعي والاقتصادي للسودان و"وضع البلد على طريق التنمية المستدامة بما يعود بالنفع على مجتمع السودان الحي والمتنوع".

وقال الأمين العام إن الأمم المتحدة "تقف على أهبة الاستعداد للعمل مع الشركاء الدوليين" ومساعدة السودان في مساعيه نحو تحقيق ذلك.

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