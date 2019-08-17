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انبهار إسباني .. أحمد موسى: إنشاء 1000 صوبة زراعية بأياد مصرية .. فيديو

السبت 17/أغسطس/2019 - 08:59 م
أحمد موسى
أحمد موسى
هاني حسين
قال الإعلامي أحمد موسى، إن الصوب الزراعية تعمل على ترشيد استهلاك المياه، وتم إنشاء الصوب الزراعية على أعلى درجة من العلم والتقنيات الحديثة.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد "، أنه تم إنشاء 1000 صوبة زراعية بأيادي مصرية بالكامل، ونحظى بإشادة كبيرة من الأسبان، مضيفا:" الشركات الأسبانية المتخصصة في إنشاء الصوب منبهرة بإنشاء الصوب الزراعية في وقت قياسي".

وتابع الإعلامي أحمد موسى:" نحن نضع مصر في مكانة جديدة بإحداث التنمية والتطور، ونحن نبحث عن دولة جديدة".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى:" يتم تنفيذ آليات جديدة تضمن التنمية المستدامة وهناك رجال تعمل ولا تنام من أجل إحداث التنمية، ومن ينتج ويعمل لصالح بلده راجل".

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