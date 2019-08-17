زيدان يوضح موقف جاريث بيل من الرحيل عن ريال مدريد

كشف الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لنادي ريال مدريد عن موقف لاعب الفريق الويلزي جاريث بيل من البقاء مع النادي الملكي من عدمه خلال هذا الموسم 2019-2020.



وكان بيل قد ارتبط اسمه بالرحيل عن ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية بعد أدائه الهزيل في الموسم الماضي، لكنه رفض الرحيل عن النادي الإسباني



وقال زيدان في تصريحات صحفية بعد مباراة اليوم أمام سيلتا فيجو:"بيل؟ إنه سيبقى، لقد قدمنا مباراة رائعة ، بيل وجميع اللاعبين يفكرون في البقاء واللعب."



يذكر أن ريال مدريد حقق فوزًا هامًا اليوم على حساب مضيفه نادي سيلتا فيجو بثلاثة أهداف مقابل هدف ، في افتتاحية مشوار اللوس بلانكوس في الدوري الإسباني.