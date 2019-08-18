جلد الوزة.. وصفة العسل والشوفان للقضاء عليه من أول مرة

تعاني اغلب الفتيات من مشكلة جلد الوزة وهو الجلد الذي يظهر عند بداية ظهور الشعر بعد إزالته، وقدمت خبيرة التجميل والصحة رشا شلباية، وصفة للقضاء علي جلد عاوزة وهي:

المكونات:



ملعقتان من العسل

ملعقتان من عصير الليمون

ملعقة كبيرة من دقيق الشوفان

الطريقة:



إطحني دقيق الشوفان بشكل جيد ليصبح ناعما وأضيفي عصير الليمون والعسل.

اخلطي المكونات جيدا وضعي الخلطة على المنطقة التي تريدين إزالة الشعر منها.

اتركيها لمدة 15 دقيقة قبل إزالتها بالمياه الساخنة.

عند الإنتهاء، يفضل وضع كريم مخصص للوجه.



كرري هذه العملية مرتين أو ثلاث مرات خلال الأسبوع لمدة شهر كامل لتتخلصي من الشعر الوزة بشكل نهائي وتصلي إلى النتيجة المطلوبة.