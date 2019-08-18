الحكومة تقترض 18.7 مليار جنيه من البنوك لتمويل عجز الموازنة..اليوم

تبيع وزارة المالية صباح اليوم الاحد أجلي خزانة بقيمة إجمالية تبلغ 18.75 مليار جنيه، ضمن اجراءات الحكومة للاقتراض من البنوك لتمويل عجز الموازنة العامة.



قال تقرير صادر عن وزارة المالية إن البنك المركزي سيطرح أذون خزانة من أجلي 91 و 273 يوما، نيابة عنها؛ إذ بلغ حجم أجل 91 يوما بـ9.25 مليار جنيه و أجل 273 يوما بـ9.5 مليار جنيه.



وتسعي وزارة المالية لبيع أدوات دين من سندات وأذون خزانة بقيمة تبلغ 40.25 مليار جنيه علي مدار الأسبوع الجاري وعبر 3 عطاءات أسبوعية.



ويتبقي لوزارة المالية طرحين بقيمة 21.5 مليار جنيه خلال يومي الإثنين و الخميس من الأسبوع الجاري

