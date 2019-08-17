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فن

25 ألفًا يشاركون في حفل عمرو دياب بالعلمين الجديدة

السبت 17/أغسطس/2019 - 09:15 م
حفل النجم عمرو دياب
حفل النجم عمرو دياب
سعيد فراج
شهد حفل النجم عمرو دياب في الساحل الشمالي مساء أمس والذي استمر للساعات الأولى من صباح اليوم إقبالا كبيرا علي الحضور من كافة الأعمار من مصر والمنطقة العربية، حيث بدأ توافد الجمهور في أوقات مبكره إلى مقر الاحتفال وامتلأت ساحة الميوزيك ارينا بمجمع الماسه عن آخرها ونفذت جميع تذاكر الحفل بمختلف فئاتها وتم وقف طرح بيع تذاكر إضافية بعد امتلاء الساحة عن آخرها.

أدي وصول بعض الجماهير من محبي عمرو دياب متأخرًا إلى تكدس السيارات إلى مسافة عشرة كيلومترات على الطريق الساحلي الدولي، حيث تم منع أي شخص لا يحمل تذكرة دخول الحفل ومنع محاولات الدخول العشوائي منعا للتكدس وحرصا علي سلامة الجماهير داخل الساحة.

أدي عمرو دياب العديد من أغانيه علي مدي تاريخه كما طرح بعض من أغاني ألبومه الجديد "أنا غير" واستمتع مع جمهوره الكبير لأكثر من ساعتين متواصلتين فيما يعتبر أكبر حفل في تاريخ الساحل الشمالي.

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