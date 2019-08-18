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الإفتاء: موضعان في المرأة يجوز للخاطب النظر إليهما.. فيديو

الأحد 18/أغسطس/2019 - 03:02 ص
الخاطب والمخطوبة
الخاطب والمخطوبة
محمود ضاحي
قال الشيخ أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن المواضع التي ينظر إليها الخاطب في الرؤية الشرعية هي عند أكثر العلماء وباتفاق الأئمة الأربعة الوجه والكفين.

وأوضح أمين الفتوى خلال فيديو عبر الصفحة الرسمية للدار، أن تلك الأعضاء ليست بعورة، وأنّ الوجه يستدل به على جمال المخطوبة من عدمه.

وأشار إلى أنه في رواية يجوز أن يراها بثياب المنزل أي ينظر إلى طبيعتها عند القيام بالأعمال المنزلية.

يجوز أن يجلس الخاطب مع الفتاة وأن يحادثها أكثر من مرة لا يخرج الكلام عن حدود الأدب ومما اعتاده الناس من الكلام.

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