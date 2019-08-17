عميد معهد الاورام: جاهزون لاستقبال المرضى بشكل طبيعي.. فيديو

قال الدكتور حاتم أبو القاسم، عميد معهد الأورام، إن المعهد أصبح جاهزا لاستقبال المرضى بشكل طبيعي.



أضاف "أبو القاسم"، خلال تقرير عرضه الإعلامي "محمد الباز"، خلال تقديمه برنامج "90 دقيقة"، المُذاع عبر فضائية "المحور"، أن كافة الأقسام سواء الأطفال أو الجراحة تعمل بشكل طبيعي.



أشار إلى أنه تم التغلب علي الوضع الذي خلفه الانفجار، موضحا أن المعهد يعالج مرضا صعبا، وأن التبرعات سوف يتم توجيهها لإصلاح ما حدث.



ووجه عميد معهد الأورام، الشكر لكل من دعم وساند ووقف بجوار معهد الأورام عقب الانفجار، مؤكدا أنه لن يقبل أي شخص أن يحدث بالمعهد ما حدث، لأنه يخدم جميع المصريين.

