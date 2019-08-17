ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عميد معهد الاورام: جاهزون لاستقبال المرضى بشكل طبيعي.. فيديو

السبت 17/أغسطس/2019 - 09:17 م
معهد الأورام
معهد الأورام
محمد القاضي
قال الدكتور حاتم أبو القاسم، عميد معهد الأورام، إن المعهد أصبح جاهزا لاستقبال المرضى بشكل طبيعي.

أضاف "أبو القاسم"، خلال تقرير عرضه الإعلامي "محمد الباز"، خلال تقديمه برنامج "90 دقيقة"، المُذاع عبر فضائية "المحور"، أن كافة الأقسام سواء الأطفال أو الجراحة تعمل بشكل طبيعي.

أشار إلى أنه تم التغلب علي الوضع الذي خلفه الانفجار، موضحا أن المعهد يعالج مرضا صعبا، وأن التبرعات سوف يتم توجيهها لإصلاح ما حدث.

ووجه عميد معهد الأورام، الشكر لكل من دعم وساند ووقف بجوار معهد الأورام عقب الانفجار، مؤكدا أنه لن يقبل أي شخص أن يحدث بالمعهد ما حدث، لأنه يخدم جميع المصريين.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

انفجار معهد الأورام .. رئيس جامعة القاهرة يعلن حالة الطوارئ

انفجار معهد الاورام.. التعليم العالي: نقل مرضي المعهد لفرع التجمع الخامس ومستشفى هرمل

العمل يسير بشكل طبيعي..القومي للأورام يكشف تفاصيل واقعة حريق المعهد..فيديو

معهد الاورام يستأنف استقبال المرضى.. والمقاولون العرب تبدأ أعمال الترميم

الخدمات تسير بشكل طبيعي.. عميد معهد الأورام يكشف آخر التطورات.. فيديو

عودة المعهد القومي للأورام للعمل مرة أخرى.. تعرف على الموعد .. فيديو

ترشيحاتنا

كأس العالم لكرة اليد للناشئين 2019 .. موعد مباراة النهائي والقنوات الناقلة

أجويرو يدخل في شجار مع مع جوارديولا بعد تبديله.. فيديو وصور

لأول مرة في التاريخ .. منتخب اليد يتأهل إلى نهائي كأس العالم لكرة اليد للناشئين 2019

نفرتيتى الفن.. إطلالة أنيقة لـ سوسن بدر بـ لوك جديد وشعر غريب

هل يجب ازالة شعر الجسم وقص الاظافر قبل مرور أربعين يومًا

بـ سيلفي مع الجماهير.. عمرو دياب يشعل انستجرام بصور من حفل العلمين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مين أحلى مايا دياب واللا أحلام.. نجمات تألقن بفساتين السندريلا.. شاهد

نفرتيتى الفن.. إطلالة أنيقة لـ سوسن بدر بـ لوك جديد وشعر غريب

للمرة الأولى فى بغداد.. محمد عساف يتألق فى حفله بالعراق .. شاهد