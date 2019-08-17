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رياضة

تجنب اللقاء.. سبب غياب عبد العزيز عبد الشافي عن مباراة الاهلى وبيراميدز

السبت 17/أغسطس/2019 - 09:15 م
صدى البلد
منتصر الرفاعي - أحمد هاني
شهدت مباراة الأهلى وبيراميدز غياب المستشار الفني لنادى بيراميدز عن المباراة والتي يحتضنها ملعب "برج العرب" فى الجولة الـ 16 ضمن منافسات كأس مصر.

ورفض عبد الشافي "زيزو" حضور المباراة تجنبا للقاء ممثلي الأهلى الحاضرين في المباراة، وحضر ممدوح عيد المدير التنفيذي لـ بيراميدز .

وحرص حسن حمدي على التواجد في مقصورة ستاد برج العرب،و فور دخول رئيس الأهلي السابق للملعب وهتف بعض الحاضرين له وحرصوا على التقاط الصور التذكارية معه.

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