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محافظات

محافظ البحيرة يفتتح عدة مشروعات خدمية بالرحمانية وشبراخيت.. اليوم

الأحد 18/أغسطس/2019 - 01:57 ص
محافظ البحيرة
محافظ البحيرة
جمالات الدمنهورى
يتفقد اليوم الأحد اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة  عدة مشروعات خدمية خلال زيارته لمركزى الرحمانية وشبراخيت يرافقه الدكتورة نهال بلبع نائب المحافظ ، والمهندس عبد الرحمن الشهاوى السكرتير العام للمحافظة، والمهندس حازم الأشموني السكرتير العام المساعد ونواب البرلمان لدائرتى شبراخيت والرحمانية. 

ويتضمن برنامج زيارة المحافظ لمركزى الرحمانية وشبراخيت تفقد الأعمال الجارية وافتتاح عدد من المنشآت الخدمية التى تم الانتهاء منها بنطاق المركزين .

تبدأ جولة المحافظ صباح اليوم الأحد بزيارة مركز الرحمانية بافتتاح مبنى الإدارة التموينية وتفقد الوحدة المحلية لقرية سمخراط والمحطة الجديدة والمبنى الجديد بمستشفى الرحمانية.

كما تشمل زيارة المحافظ غدا لمركز شبراخيت افتتاح مكتب التموين بقرية محلة بشر، و المبانى الجديدة بمستشفى الحميات والمستشفى المركزى بالإضافة إلى تفقد محطة مياه الشرب بمدينة شبراخيت ، وافتتاح مجلس قرية الربدان والوحدة الصحية بقرية زمزم

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