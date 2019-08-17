ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بورتلاند تستعد لمسيرات اليمين واليسار المتطرف.. وترامب يهدد بتصنيف انتيفا منظمة إرهابية

السبت 17/أغسطس/2019 - 10:52 م
ترامب يهدد بتصنيف
ترامب يهدد بتصنيف انتيفا منظمة ارهابية
رحيم يسري
رفعت مدينة بورتلاند في ولاية أوريجون الأمريكية استعداداتها لاحتجاجات ينظمها أنصار اليمين المتطرف وأخرى لجماعات مضادة من مناهضي الفاشية، حيث تشهد المدينة استنفارا أمنيا تحسبا لوقوع عنف خلال المسيرات.

وتشهد المدينة مسيرات دعا إليها أنصار اليمين المتطرف احتجاجا على لاعتقال 6 من أعضاء الجماعات اليمينية خلال الفترة السابقة، بينما تعهد مناهضو الفاشية بمواجهة تلك المظاهرة، وفقا لصحيفة "اندبندت" البريطانية.

وطالبت السلطات السكان عدم الاتصال برقم الطوارئ "911" إلا إذا كانت هناك حالة طارئة تهدد الحياة والابتعاد عن منطقة وسط المدينة.

فيما قالت المتحدثة باسم مكتب شرطة المدينة إن الضباط سيركزون على الحفاظ عى النظام وليس تفضيل أي من المتظاهرين.

وأفادت وكالة "أسوشيتد برس" بأن أكثر من 20 هيئة ووكالة أمنية فدرالية ومحلية، بما فيها مكتب التحقيقات الفدرالي، تساعد الشرطة المحلية في تنظيم الإجراءات الأمنية لمراقبة الأوضاع في المدينة.

وتعهد عمدة المدينة تيد ويلر بعدم التسامح تجاه أي أعمال عنف أو شغب.

من جانبه أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن بورتلاند تخضع لمراقبة عن كثب تزامنا مع تنظيم تظاهرات للمتطرفين من اليمين واليسار وسط مخاوف من صدامات.

وقال ترامب في تغريدة على تويتر إن "بورتلاند تخضع لمراقبة عن كثب. نأمل أن يتمكن رئيس البلدية من القيام بواجبه كما يجب"، مضيفا "نولي أهمية كبيرة لمسألة تصنيف انتيفا منظمة إرهابية" لكنه لم يكشف مزيد من التفاصيل.

وتشارك حركة "انتيفا" المعادية للفاشية من خلال جماعاته المعارضين لأيدولوجيات اليمين المتطرف في مسيرات بورتلاند المقرر انطلاقها السبت، ومن المقرر أن ترسل جماعة "روز سيتي انتيفا" أنصارها للشوارع للمشاركة بالمظاهرات إذ أن المدينة معقل للحركة المناهضة للفاشية.

ومن المقرر أن تنتشر الشرطة بكثافة لفصل المعسكرين عن بعضهما وتنظيم الاحتجاجات عندما تلتقي المسيرتان.

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

الأخضر يترنح .. الدولار يسجل أدنى مستوى له بـ تعاملات اليوم

نبيل الحلفاوي يقصف جبهة لاسارتي .. تفاصيل مثيرة

اتجاه في الاهلي للاطاحة بـ لاسارتي .. ورامون دياز البديل

الميريا يكتسح الباسيتي ويتصدر الدوري في أولى مباريات الفريق بعد بيعه لـ تركي ال الشيخ

تعليق ناري من نبيل الحلفاوي بعد صعود المنتخب لـ نهائي كاس العالم لكرة اليد للناشئين 2019

بتحليل ضحايا الانفجار النووي.. أطباء روس يفجرون مفاجأة عن حجم الإشعاع

بعد اعتزالها الفن .. شاهد .. الفنانة جيهان نصر بالحجاب مع أولادها

بعد ذبحه ابنتيه.. ننشر صور المتهم والقتيلتين في جريمة الحوامدية

الانقاذ قادم.. تعليق نبيل الحلفاوى على هزيمة الاهلى أمام بيراميدز وخروجه من كأس مصر

يا الدفع يا السجن .. حبس الفنان احمد الفيشاوى شهرًا بسبب نفقة ابنته لينا

تزوج 11 مرة.. قاتل ابنتيه بالحوامدية: ذبحتهما بسبب مكالمة جنسية

في حضن زوجها.. ريهام عبد الغفور تقدم نصيحة للمتزوجين

ولا شورت ولا فستان مفتوح.. زوجة تامر حسني بـ اطلالة جذابة مع كلب

اتجاه في الاهلي للاطاحة بـ لاسارتي .. ورامون دياز البديل

الزملكاوية فرحانين وأنا تعبان .. تعليق ناري من أحمد موسى على خروج الاهلي من كأس مصر..فيديو

بالتخصص.. تركي ال الشيخ يهنئ نادي بيراميدز بالفوز على الاهلى

السيسي : تعيين الفريق أسامة ربيع رئيسا لهيئة قناة السويس ويحي زكي رئيسا للمنطقة الاقتصادية للقناة

كأس العالم لكرة اليد للناشئين 2019 .. موعد مباراة النهائي والقنوات الناقلة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. أول ظهور لـ سمية الالفي بعد وفاة فاروق الفيشاوي

مين أحلى مايا دياب واللا أحلام.. نجمات تألقن بفساتين السندريلا.. شاهد

نفرتيتى الفن.. إطلالة أنيقة لـ سوسن بدر بـ لوك جديد وشعر غريب