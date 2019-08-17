بورتلاند تستعد لمسيرات اليمين واليسار المتطرف.. وترامب يهدد بتصنيف انتيفا منظمة إرهابية

رفعت مدينة بورتلاند في ولاية أوريجون الأمريكية استعداداتها لاحتجاجات ينظمها أنصار اليمين المتطرف وأخرى لجماعات مضادة من مناهضي الفاشية، حيث تشهد المدينة استنفارا أمنيا تحسبا لوقوع عنف خلال المسيرات.



وتشهد المدينة مسيرات دعا إليها أنصار اليمين المتطرف احتجاجا على لاعتقال 6 من أعضاء الجماعات اليمينية خلال الفترة السابقة، بينما تعهد مناهضو الفاشية بمواجهة تلك المظاهرة، وفقا لصحيفة "اندبندت" البريطانية.



وطالبت السلطات السكان عدم الاتصال برقم الطوارئ "911" إلا إذا كانت هناك حالة طارئة تهدد الحياة والابتعاد عن منطقة وسط المدينة.



فيما قالت المتحدثة باسم مكتب شرطة المدينة إن الضباط سيركزون على الحفاظ عى النظام وليس تفضيل أي من المتظاهرين.



وأفادت وكالة "أسوشيتد برس" بأن أكثر من 20 هيئة ووكالة أمنية فدرالية ومحلية، بما فيها مكتب التحقيقات الفدرالي، تساعد الشرطة المحلية في تنظيم الإجراءات الأمنية لمراقبة الأوضاع في المدينة.



وتعهد عمدة المدينة تيد ويلر بعدم التسامح تجاه أي أعمال عنف أو شغب.



من جانبه أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن بورتلاند تخضع لمراقبة عن كثب تزامنا مع تنظيم تظاهرات للمتطرفين من اليمين واليسار وسط مخاوف من صدامات.



وقال ترامب في تغريدة على تويتر إن "بورتلاند تخضع لمراقبة عن كثب. نأمل أن يتمكن رئيس البلدية من القيام بواجبه كما يجب"، مضيفا "نولي أهمية كبيرة لمسألة تصنيف انتيفا منظمة إرهابية" لكنه لم يكشف مزيد من التفاصيل.



وتشارك حركة "انتيفا" المعادية للفاشية من خلال جماعاته المعارضين لأيدولوجيات اليمين المتطرف في مسيرات بورتلاند المقرر انطلاقها السبت، ومن المقرر أن ترسل جماعة "روز سيتي انتيفا" أنصارها للشوارع للمشاركة بالمظاهرات إذ أن المدينة معقل للحركة المناهضة للفاشية.



ومن المقرر أن تنتشر الشرطة بكثافة لفصل المعسكرين عن بعضهما وتنظيم الاحتجاجات عندما تلتقي المسيرتان.