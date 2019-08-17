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رياضة

65 دقيقة.. بيراميدز متقدم بهدف.. والاهلي يبحث عن التعادل.. فيديو

السبت 17/أغسطس/2019 - 09:33 م
جانب من لقاء سابق
جانب من لقاء سابق بين الفريقين
حسن العمدة - حسام الحارتي
إنتهت 65 دقيقة بتقدم بيراميدز علي الاهلي بهدف وحيد ، فى المباراة التي تجمع الفريقين حاليا علي ملعب برج العرب فى الجولة الـ16 ضمن منافسات كأس مصر .

وبدا الاهلي بضغط مبكر فى بداية الشوط الثاني للاستحواذ علي وسط ملعب بيراميدز .

وسدد وليد أزارو كرة غربية من الجانب الايمن بعد تلقيه تمريرة رائعه من حسين الشحات فى الدقيقة 54 .

واحرز بيراميدز هدفا فى الدقيقة 55 عن طريق تراوري بعد تلقيه تمريرة رائعه من عبده لاومالا داخل منطقة الجزاء سددها بقوة فتسكن شباك محمد الشناوي.

واعتمد لاعبو بيراميدز بعد تسجيل الهدف على الكرات الطويلة خلف دفاعات الاهلي مستغلين تحركات احمد علي وتراوري.

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