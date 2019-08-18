برلماني: مبادرة حياة كريمة تؤكد انحياز السيسي لدعم المواطن بجميع المجالات

ثمن رضا البلتاجي عضو مجلس النواب جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي التي تجلت في إطلاق العديد من المبادرات، ومنها مبادرة حياة كريمة لدعم الأسر الأكثر فقرًا، مشيرًا إلى أن هذه المبادرة تؤكد أن الرئيس السيسي ينحاز بقوة لدعم المواطن المصري بجميع المجالات.



وأضاف البلتاجي لـ"صدى البلد"، أن الرئيس السيسي يريد أن يجعل مصر أفضل دولة على مستوى العالم من حيث الاقتصاد والصناعة والخدمات وغيرها، لافتًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يعمل في جميع المجالات باحثًا عن تعزيز أوضاع المواطن الاقتصادية ومصلحة الدولة، وهذه المبادرة والانجازات التي قدمها خير دليل على ذلك.



وأشار عضو مجلس النواب إلى ضرورة أن تتجه الحكومة إلى إنشاء مشروعات صغيرة للمواطن في جميع المحافظات لتوفير فرص عمل جديدة للشباب مما يقلل من نسبة البطالة في المجتمع ويحقق العدالة الاجتماعية، معقبًا:" المواطن يريد استقرار والاستقرار مش هيكون غير بالعمل".



وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، شهد خلال الجلسة الختامية للمؤتمر الوطني السابع للشباب، الذي أقيم الثلاثاء والأربعاء الماضيين، بالعاصمة الإدارية الجديدة، إطلاق مبادرة "حياة كريمة" لدعم الأسر الأكثر فقرًا.



ووفقا للمبادرة فإنه يتم تقسيم القرى إلى 3 فئات حسب نسبة الفقر في هذه القرى بالإضافة إلى استهداف الأسر الأكثر احتياجا والأيتام وذوي الإعاقة، وقد تم العمل بالتعاون مع الشركاء من الشباب المتطوعين والمؤسسات الحكومية ووزارتيّ التضامن والتخطيط والهيئات الأهلية.



كما تم وضع آلية للرصد والمتابعة لتنفيذ المبادرة بشكل دوري ورصد ردود أفعال المواطنين ونقله للجهات المعنية وإيصال المقترحات المتعلقة بتفعيل المبادرة وتجميع البيانات ووضعها أمام متخذي القرار.



وشملت المبادرة أعمال النظافة وتطوير وتحديث المنازل وإرسال حملات طبية للقرى والأدوية والأمصال وتحديث جودة مياه الشرب وتوصيل مياه الشرب والصرف الصحي ورفع كفاءة المدارس وإقامة أخرى جديدة.