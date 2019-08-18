مصر وألمانيا في نهائي المونديال .. ناشئو اليد يسطرون تاريخا عالميا جديدا



بعثة منتخب مصر لكرة اليد للناشئين على موعد مع التاريخ فالفوز سيتوجها بطلا لكأس العالم ، وتضم البعثة ، "عبده عبدالوهاب عضو مجلس إدارة الاتحاد رئيسا للبعثة، ومجدي أبوالمجد مديرا فنيا، وحسين زكي مدربا مساعدا، وحمادة الروبي مدربا لحراس المرمى، ومحمد عبدالمنعم مديرا إداريا، وعمر عصام طبيبا، ومحمد إمام محللا للأداء الفني".



وتضم قائمة لاعبي منتخب مصر لكرة اليد للناشئين "عبدالرحمن حميد، ومؤمن حسام، ومازن رضا، وإبراهيم السيد، وعمر عطية، ومهاب سعيد، وسيف هاني، وحسن قداح، وزياد عبدالعال، ومحمد سمير، ويوسف علاء الدين، ويوسف أحمد حسن، وعبدالفتاح علي، وأحمد هشام السيد، وعمر لطفي، وياسر سيف".

يواجه منتخب مصر للناشئين مواليد 2000 نظيره الألماني في السادسة من مساء اليوم الأحد في نهائي بطولة كأس العالم لكرة اليد المقامة في مقدونيا.