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اقتصاد

التخطيط: تعاون مع 5 جهات حكومية لإدارة وتشغيل موقع تنسيق الجامعات إلكترونيا

الأحد 18/أغسطس/2019 - 01:01 ص
وزارة التخطيط
وزارة التخطيط
آية الجارحي
أكدت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى ، أنها الجهة المسئولة عن إدارة موقع تنسيق القبول بالجامعات، بالتعاون مع 5 جهات حكومية ومقدمي خدمات الانترنت.

ذكرت الوزارة في بيان لها لها، أنه من بين تلك الجهات هي وزارات" التربية والتعليم و التعليم الفني، التعليم العالي والبحث العلمي، الشباب و الرياضة، الأزهر الشريف، المعهد القومي للإدارة، كلية الهندسة بجامعة القاهرة".

أوضحت الوزارة أنه عملية تقديم طلاب المرحلة الثانوية العامة و الأزهر و الدبلومات الفنية، يمكنهم الدخول علي الموقع الالكتروني لتنسيق وعنوانه tansik.egypt.gov.eg و تقديم رغباته للالتحاق بالكليات والجامعات ، بالإضافة لإمكانية تعديل رغباته أكثر من مرة في خلال الفترة التي يحددها مكتب التنسيق للمرحلة المخصصة حسب المجموع.

بالإضافة الى تقديم خدمة تقليل الاغتراب للطالب وهي خدمات جديدة أتيحت عبر الموقع الإلكتروني، كانت غير متاحة عبر التنسيق الورقي.

كما يتيح موقع تنسيق القبول الإلكتروني للطالب عملية اختيار الكليات والمعاهد التي يرغب في الالتحاق بها، حيث يقدم الموقع للطلاب معلومات عن الكليات والمعاهد المختلفة وشروط الالتحاق بها والحدود الدنيا للكليات في الأعوام الماضية.



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