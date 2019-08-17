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تعليم

فتح باب القبول بمدرسة المقاولون العرب للتعليم المزدوج .. غدًا

السبت 17/أغسطس/2019 - 11:03 م
مدرسة المقاولون العرب
مدرسة المقاولون العرب للتعليم المزدوج
ياســـمين بدوي
أعلنت مدرسة المقاولون العرب للتعليم والتدريب المزدوج عن بدء قبول عدد 15 طالبا للعام الدراسي 2019/2020 ، مشيرةً إلى أنه يتم قبول طلبات التقديم اعتبارا من غد الأحد الموافق 18 أغسطس 2019 وحتى الخميس الموافق 29 أغسطس 2019 ، بمقر شركة المقاولون العرب.

ويشترط للتقديم في مدرسة المقاولون العرب 2019 ، أن يكون الطالب حاصلا على شهادة الإعدادية عام 2019 من مدارس القليوبية، وألا يقل مجموع الطالب عن 250 درجة، وألا تزيد سن الطالب المتقدم في 1 أكتوبر 2019 على 18 عاما والأفضلية تكون للأصغر سنا ، وأن يكون مصري الجنسية.

كما تشترط مدرسة المقاولون العرب للتعليم المزدوج اجتياز الطالب للاختبارات والكشف الطبي ولمقابلة الشخصية التي ستجرى بمقر الشركة، وفي حالة اجتياز الطالب للاختبارات والكشف الطبي والمقابلة الشخصية لا يعد قبوله بالمدرسة نهائيا إلا بعد تقديم أصل المستندات المطلوبة مع كتابة اقرار من ولي الامر بأنه غير مقيد بمدرسة أخرى.

أما عن المستندات المطلوبة في مدرسة المقاولون العرب 2019 فتتمثل في ملف يحتوي على : صورة إستمارة النجاح بالشهادة الاعدادية للعام 2018/2019، وصورة شهادة الميلاد ، وصورة بطاقة الرقم القومي لولي الأمر ، وعدد 4 صور شخصية للطالب ، واستيفاء نموذج طلب التقديم المعد لذلك بمقر المدرسة بشركة المقاولون العرب.

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