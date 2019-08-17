ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بدء اختبارات القدرات لطلاب الشهادات الفنية .. غدًا

السبت 17/أغسطس/2019 - 11:45 م
اختبارات القدرات
اختبارات القدرات
قســـم التعليــــــم
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن بدء إجراء اختبارات القدرات لطلاب الشهادات الفنية لعدد من الكليات التكنولوجية والفنية خلال الفترة من غد الأحد الموافق 18/8/2019.

ومن المقرر أن تستمر اختبارات القدرات لطلاب الشهادات الفنية حتي يوم الأربعاء الموافق 21/8/2019.

وتشمل الكليات التكنولوجية "الكلية التكنولوجية للصناعة والطاقة – جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، الكلية التكنولوجية للصناعة والطاقة – جامعة الدلتا التكنولوجية (قويسنا)، الكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة - جامعة بني سويف التكنولوجية".

بينما كليات الفنون تتضمن (كليات الفنون التطبيقية - كليات الفنون الجميلة "عمارة – فنون") وذلك في ضوء قواعد القبول الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات التي تشترط اجتياز اختبارات القدرات كشرط من شروط القبول بهذه الكليات.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لطلاب الشهادات الفنية.. ما تريد معرفته عن اختبارات القبول بالجامعات التكنولوجية

لطلاب الشهادات الفنية.. كل ما تريد معرفته عن التنسيق الإلكتروني وتسجيل الرغبات.. هذه قواعد تقليل الاغتراب والتحويلات.. والتعليم العالي تحدد موعد اختبارات القبول بالجامعات التكنولوجية

سؤال وجواب .. كل ما تريد معرفته عن اختبارات القدرات لـ طلاب الشهادات الفنية «الصناعية»

18 أغسطس أولى أيام اختبارات القدرات لطلاب الشهادات الفنية

لطلاب المدارس والمعاهد الفنية الصناعية.. تعرف على كيفية التسجيل في اختبارات القدرات خطوة بخطوة

تعرف على موعد أداء اختبارات القدرات للشهادة الفنية .. وآخر فرصة للتقديم

ترشيحاتنا

مش كفايه.. كريم فهمى يوجه سؤالا محرجا لمجلس ادارة النادى الاهلى

الزملكاوية فرحانين وأنا تعبان .. تعليق ناري من أحمد موسى على خروج الاهلي من كأس مصر..فيديو

نبيل الحلفاوى يقترح جهازا فنيا مؤقتا لـ الاهلى بعد الخروج من كأس مصر.. تعرف عليه

هل يجب ازالة شعر الجسم وقص الاظافر قبل مرور أربعين يومًا

احمد حسن وزينب يستعرضان شقتهما فى فيديو جديد من ماليزيا.. واختفاء طفلتهما

شاهد .. طرد أيمن أشرف فى مباراة الأهلي وبيراميدز

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دموع توفيق عبد الحميد وسمية الألفي وتكريم هالة فاخر وسوسن بدر في افتتاح القومي للمسرح

بـ الفوطة والبيكينى .. ريم مصطفى في إطلالة مثيرة على الشاطئ .. شاهد

شاهد.. أول ظهور لـ سمية الالفي بعد وفاة فاروق الفيشاوي