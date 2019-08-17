بدء اختبارات القدرات لطلاب الشهادات الفنية .. غدًا

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن بدء إجراء اختبارات القدرات لطلاب الشهادات الفنية لعدد من الكليات التكنولوجية والفنية خلال الفترة من غد الأحد الموافق 18/8/2019.



ومن المقرر أن تستمر اختبارات القدرات لطلاب الشهادات الفنية حتي يوم الأربعاء الموافق 21/8/2019.



وتشمل الكليات التكنولوجية "الكلية التكنولوجية للصناعة والطاقة – جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، الكلية التكنولوجية للصناعة والطاقة – جامعة الدلتا التكنولوجية (قويسنا)، الكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة - جامعة بني سويف التكنولوجية".



بينما كليات الفنون تتضمن (كليات الفنون التطبيقية - كليات الفنون الجميلة "عمارة – فنون") وذلك في ضوء قواعد القبول الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات التي تشترط اجتياز اختبارات القدرات كشرط من شروط القبول بهذه الكليات.