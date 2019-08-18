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قبل انطلاق ماراثون التقديم.. شروط الالتحاق بالساعات المعتمدة في السن عين شمس

الأحد 18/أغسطس/2019 - 01:01 ص
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
ياسمين سامي - كريم ناصر
تضم كلية الألسن بجامعة عين شمس عدد من برامج نظام الساعات المعتمدة، للعام الجامعي الجديد 2019 – 2020، منها برنامج اللغات التطبيقية والترجمة التحريرية والفورية لقسم اللغة الفرنسية والإنجليزية وبرنامج الترجمة المتخصصة في اللغة الصينية.

ويشترط للقبول بالبرامج الحصول علي شهادة اتمام الثانوية العامه المصرية او ما يعادلها من شعبتي علمي وادبي، كذلك الترشيح لكلية الألسن بالجامعة او إحدي كليات الألسن بالجامعات الحكومية ،وأن يجتاز الطالب اختبار قبول تحريري ، وفي حالة نجاحه يجتاز اختبار شفوي ولا يقبل الطالب الا بعد ان يجتاز امتحانات القبول بنسبة لا تقل عن 60%.

وعلي الطالب الراغب في دراسة الترجمة الفورية كتخصص فرعي ان يجتاز بنجاح الكشف الطبي للتأكد من سلامة حاستي السمع والبصر وكذلك سلامة النطق.

وفيما يخص للغة الصينية اشترطت الكلية بجانب الحصول علي شهادة اتمام الثانوية العامه المصرية او ما يعادلها من شعبتي علمي وادبي، الترشح لكلية الألسن بالجامعة او احدي كليات الألسن بالجامعات الحكومية واجتياز اختبار شفهي لنطق حروف اللغة الصينية.

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