الاستبعاد يتم بمحددات.. التموين: استخراج 500 ألف بطاقة جديدة لمحدودي الدخل

أكد اللواء عمرو مدكور مستشار وزير التموين للتكنولوجيا ونظم المعلومات، إن عملية تنقية البطاقات التموينية واستبعاد غير المستحقين للدعم تتم وفقا لمحددات العدالة الاجتماعية ولا تتطرق للمساس بالفئات محدودة الدخل و الأولي بالرعاية.



وأضاف في تصريحات له أن هناك تعليمات واضحة تنفذها الوزارة وهي وضع محدودي الدخل نصب أعينها و عدم المساس بهم، موضحا أن الوزارة مستمرة في عمليات استخراج بطاقات تموين جديدة لمن ليس لها بطاقات مثل مستحقى معاش تكافل وكرامة ومعاش الضمان الاجتماعى وأصحاب الدخل المنخفض.



وكشف عن نجاح الوزارة في الفترة من يناير حتي يوليو الماضي، تم استخراج ما يقرب من نصف مليون بطاقة تموين جديدة للفئات الأولى بالرعاية .

