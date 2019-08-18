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اقتصاد

ارتفاع صادرات مصر لإفريقيا بمعدل 1.1 مليار دولار خلال عام

الأحد 18/أغسطس/2019 - 02:01 ص
صادرات
صادرات
ولاء عبد الكريم
ارتفعت الصادرات المصرية لإفريقيا نهاية العام الماضي إلي 4.7 مليار دولار مقارنة بـ 3.6 مليار بنهاية العام السابق له وبمعدل نمو سجل 1.1 مليار دولار.

قال تقرير صادر عن وزارة التجارة والصناعة، إنه من المستهدف رفع حجم الصادرات للقارة السمراء علي مدار الفترات المقبلة، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية للتوجه لإفريقيا.

أضاف التقرير أن الحكومة تقوم حاليا بتوفير الدراسات التسويقية اللازمة بجميع القطاعات وتتيح المعلومات اللازمة للمصدرين حول أهم القطاعات الواعدة بأفريقيا والمنتجات المطلوب تصديرها الى هذه الأسواق.


وأشار إلى أن ذلك يأتى بجانب المناقصات التي تطرحها الحكومات الأفريقية وترتبط بمجالات تستطيع مصر المنافسة فيها وتقديم نفسها لدول القارة كشريك تنموي خاصة في إثيوبيا وتنزانيا وجيبوتي وغانا.

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