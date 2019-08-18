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إلهام أبو الفتح
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بين الناس

سماعة طبية لإنقاذ فاطمة من الصمم

الأحد 18/أغسطس/2019 - 07:04 ص
صدى البلد
وسام مختار
سيدة عجوز فى منتصف الستينات من عمرها وتدعى فاطمة تعانى من سوء حالتها المادية والصحية.

تقول في رسالتها من خلال شكاوى صدى البلد : أصبت بفقدان البصر وهجرنى ابنى الوحيد وبعدها أصبت بضعف السمع ولم أعد قادرة على السمع وتراكم على الإيجار.

أناشد أصحاب القلوب الرحيمة والجمعيات الخيرية مساعدتى فى شراء سماعة طبية لأنقاذى من الصمم .
للتواصل مع الحالة : ٠١٢٨١٦٧١٣٣٦

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360

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