سماعة طبية لإنقاذ فاطمة من الصمم

سيدة عجوز فى منتصف الستينات من عمرها وتدعى فاطمة تعانى من سوء حالتها المادية والصحية.



تقول في رسالتها من خلال شكاوى صدى البلد : أصبت بفقدان البصر وهجرنى ابنى الوحيد وبعدها أصبت بضعف السمع ولم أعد قادرة على السمع وتراكم على الإيجار.



أناشد أصحاب القلوب الرحيمة والجمعيات الخيرية مساعدتى فى شراء سماعة طبية لأنقاذى من الصمم .

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