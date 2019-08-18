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تعليم

امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة .. الطلاب يمتحنون اللغة الأجنبية الثانية والتربية الوطنية اليوم

الأحد 18/أغسطس/2019 - 03:01 ص
امتحانات الدور الثاني
امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة
ياســـمين بدوي
يؤدي طلاب الشعبتين الأدبية والعلمية بالثانوية العامة 2019 ، اليوم الأحد الموافق 18/8/2019 امتحان الدور الثاني في مادتي اللغة الأجنبية الثانية والتربية الوطنية .

ويبدأ زمن امتحان اللغة الاجنبية الثانية من التاسعة صباحا ويستمر لمدة ساعتين لينتهي في تمام الحادية عشرة صباحا، بينما يبدأ زمن امتحان التربية الوطنية من الحادية عشر والنصف ظهرا ويستمر لمدة ساعة ونصف لينتهي في تمام الواحدة ظهرًا.

ويبلغ عدد الطلاب الذين سيؤدون امتحان اللغة الاجنبية 1334 طالبا/ طالبة، بينما يبلغ اجمالي عدد الطلاب الذين سيمتحنون التربية الوطنية 615 طالب/ طالبة على مستوى الجمهورية .

كما يؤدي اليوم طلاب الثانوية العامة (المكفوفين) امتحان الدور الثاني في مادة اللغة العربية (الورقة الثانية) بإجمالي عدد 3 طلاب، كما يمتحن الطلاب المكفوفين الدور الثاني في مادة التربية الوطنية بإجمالي عدد 1 طالب.

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