مريض قلب يناشد وزارة الصحة إجراء عملية لإنقاذ حياته

يعانى سيد محمد إسماعيل، ٤٩ عاما، ويقيم بالإسماعيلية، من جلطة بالقلب منذ عشر سنوات، وكانت كفاءة القلب ٦٠٪ وتم عمل أول قسطرة، وبعد مرور سنة حدثت جلطة وتكررت مرتين مما تسببت بجلطة فى المخ وتشنجات وتم تركيب دعامتين واثنين بلون، وتطورت الحالة إلى ذبحة صدرية وارتفاع فى ضغط الدم والإصابة بالسكر، مما أدى لهبوط كفاءة القلب إلى ٢٠٪، وضعف عضلة القلب أثر على الكبد والكلي، وشخص الأطباء بزراعة قلب وإجراء العملية فى أمريكا أو ألمانيا، ومحتاج لعلاج شهرى وغير قادر على شراء الأدوية، ويعول ولد وبنتين على وشك الزواج وبتقاضى معاش عجز كلى ٤٥٠ جنيهًا.

ويناشد المواطن سيد ، وزارة الصحة ، و أصحاب القلوب الرحيمة مساعدته فى إجراء العملية.

للتواصل مع الحالة ٠١٢٠١٥٤٩٥١٠



ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360

